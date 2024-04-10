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Военная операция на Украине ,  
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Власти заявили о повреждении транспортной инфраструктуры под Одессой

Кипер сообщил о повреждении транспортной инфраструктуры в Одессе
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Военная операция на Украине
В районе Одессы шесть раз за сутки гремели взрывы. Ночью были повреждены энергетические и транспортные объекты, вечером — еще один транспортный объект в Одесском районе, заявил глава областной администрации Кипер
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Одесском районе в результате ракетного удара повреждены транспортная инфраструктура и находившиеся поблизости грузовики, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. В силах обороны юга Украины сообщили о попадании в АЗС.

По данным губернатора, есть четверо погибших и семеро раненых.

В регионе с 18:15 по 18:55 (мск) звучала воздушная тревога. Как передает «Суспiльне», в городе в этот промежуток было слышно два взрыва. Это был уже шестой раз за сутки, когда в районе Одессы звучали взрывы. Ночью в области в результате атаки был поврежден объект энергетической, критической и транспортно-логистической инфраструктуры, сообщал Кипер. Также он заявлял о двух пострадавших после ночной атаки.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Одесская область Украина Военная операция на Украине
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