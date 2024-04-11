Китай в ответ на продажу оружия Тайваню ввел контрмеры против двух фирм из США

Китай ввел санкции против двух компаний из США из-за Тайваня

Китай ввел санкции против американских производителей военной техники General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems из-за продажи оружия Тайваню. Их активы заморозили, а руководству запретили въезд в страну

Фото: Billy H.C. Kwok / Getty Images

Активы американских компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems заморозили в Китае, а их руководству запретили выдавать визы и въезжать в страну, сообщила пресс-служба китайского МИДа. Санкции вступят в силу 11 апреля.

«Продолжающиеся продажи оружия США Тайваню серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике, считаются вмешательством во внутренние дела и подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая», — говорится в заявлении.

General Atomics Aeronautical Systems занимается производством беспилотных летательных аппаратов и радиолокационных станций для военного и коммерческого применения США. General Dynamics Land Systems — производитель военной техники, танков и других боевых машин.

Китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в начале месяца, в ходе которого назвал тайваньский вопрос первой «непреодолимой красной линией» в двусторонних отношениях. Он заявил, что Пекин не допустит сепаратистскую деятельность, внешнее вмешательство и поддержку сил «независимости Тайваня» со стороны Вашингтона, а также «не будет сидеть сложа руки» в случае подавления развития высоких технологий и законного права на технологический рост.

В начале года из-за поставок оружия Тайваню МИД Китая анонсировал санкции в отношении пяти американских компаний — BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions. В августе 2023 года Financial Times узнала о планах Байдена запросить конгресс о выделении средств из бюджета для Украины на оплату оружия Тайбэю из-за роста угрозы со стороны Пекина.

США поставляют оружие Тайваню, но заявляют о приверженности принципу «одного Китая». Байден неоднократно обещал защищать Тайбэй в случае возможного нападения Пекина. Президент США утверждал о восстановлении каналов связи с Китаем, в том числе между военными, в ноябре 2023 года. По его словам, «каждый из нас может совершить телефонный звонок напрямую и мы будем услышаны».