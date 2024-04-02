 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Си Цзиньпин заявил Байдену о непреодолимой красной линии

Си Цзиньпин в разговоре с Байденом назвал вопрос Тайваня красной линией
Санкции не устраняют, а создают риски, заявил Байдену китайский лидер. Американская сторона объяснила разговор Байдена и Си Цзиньпина желанием снизить напряженность и предотвратить конфликт
Си Цзиньпин&nbsp;и Джо Байден (слева направо)
Си Цзиньпин и Джо Байден (слева направо) (Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters)

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщает CNBC News со ссылкой на Белый дом.

«Острая конкуренция требует интенсивной дипломатии для управления напряженностью <...> и предотвращения непреднамеренного конфликта», — заявил высокопоставленный представитель администрации президента во время разговора с журналистами. Он отметил, что этот звонок — один из способов контролировать ситуацию.

По словам чиновника, во время разговора с Си американский лидер планировал поднять ряд проблем, вызывающих обеспокоенность США. К ним относятся экономические отношения двух государств, напряженность вокруг Тайваня, поддержка Китаем России в конфликте на Украине и растущие угрозы кибербезопасности, особенно в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2024 года.

О телефонном разговоре между двумя лидерами также сообщило китайское агентство «Синьхуа».

В разговоре с Байденом Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является первой «непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях». По его словам, китайские власти не допустят сепаратистскую деятельность, а также внешнее вмешательство и поддержку сил «независимости Тайваня» со стороны Вашингтона.

«Соединенные Штаты запустили бесконечный поток мер по подавлению экономики, торговли, науки и технологий Китая, а список санкций против китайских компаний становится все длиннее и длиннее. Это не «устранение риска», а создание риска», — заявил китайский лидер.

Он предупредил, что, если США будут и дальше подавлять развитие высоких технологий Китая и его законное право на технологический рост, китайское правительство «не будет сидеть сложа руки».

США поставляют оружие Тайваню, но заявляют о приверженности принципу «одного Китая». Президент Джо Байден не раз обещал, что его страна будет защищать Тайвань в случае возможного нападения Китая.

Париж попросил Китай послать России «очень четкие сигналы» по Украине
Политика
Фото:Lintao Zhang / Getty Images

28 июля 2022 года Байден провел двухчасовые переговоры с Си Цзиньпином, однако тема разговора не была раскрыта. Как сообщил CNN, это был пятый разговор двух лидеров по телефону с начала 2022 года.

В ноябре 2023 года Си и Байден договорились восстановить каналы связи, в том числе между военными. По словам американского президента, «каждый из нас может совершить телефонный звонок напрямую, и мы будем услышаны».

Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает

АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит

В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям

В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео

В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Умерла звезда советского кино

Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?

Авторы
Теги
Персоны
Мир Ландау
Си Цзиньпин Джо Байден Китай США
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Reuters узнал об операции ЦРУ против Си Цзиньпина
Политика
Си Цзиньпин похвалил школьников из США за красивые иероглифы и дракона
Общество
Politico подсчитало, насколько Байден сократил упоминание Украины в речах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 16:46
В Курской области сбили беспилотник Политика, 21:11
Владелец «Сплетника» и «Большого города» продаст бизнес Бизнес, 21:07
Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на ЧВК Политика, 21:03
Российский баскетболист выставил свою кандидатуру на драфт НБА Спорт, 20:58
«Роскосмос» утвердил эскизный проект российской орбитальной станции Технологии и медиа, 20:42
В ООН осудили атаку дронов на гражданские объекты в Татарстане Политика, 20:32
В работе Telegram произошел сбой Технологии и медиа, 20:25
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Папа римский посвятил апрельское молитвенное наставление правам женщины Общество, 20:17
Победитель этапа Гран-при по фигурному катанию покинул группу Мишина Спорт, 20:00
Си Цзиньпин заявил Байдену о непреодолимой красной линии Политика, 19:57
Альфа-банк и АЛРОСА запустили финансовый инструмент «Цифровые караты» Пресс-релиз, 19:49
Кустурица поделился с Путиным планами экранизировать Толстого и Гоголя Политика, 19:47
Астана опровергла вылет дронов в Татарстан с территории Казахстана Политика, 19:45
«Цифра брокер» назвал 5 инструментов для защиты от возможной девальвации Инвестиции, 19:44