Си Цзиньпин заявил Байдену о непреодолимой красной линии

Санкции не устраняют, а создают риски, заявил Байдену китайский лидер. Американская сторона объяснила разговор Байдена и Си Цзиньпина желанием снизить напряженность и предотвратить конфликт

Си Цзиньпин и Джо Байден (слева направо) (Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters)

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщает CNBC News со ссылкой на Белый дом.

«Острая конкуренция требует интенсивной дипломатии для управления напряженностью <...> и предотвращения непреднамеренного конфликта», — заявил высокопоставленный представитель администрации президента во время разговора с журналистами. Он отметил, что этот звонок — один из способов контролировать ситуацию.

По словам чиновника, во время разговора с Си американский лидер планировал поднять ряд проблем, вызывающих обеспокоенность США. К ним относятся экономические отношения двух государств, напряженность вокруг Тайваня, поддержка Китаем России в конфликте на Украине и растущие угрозы кибербезопасности, особенно в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2024 года.

О телефонном разговоре между двумя лидерами также сообщило китайское агентство «Синьхуа».

В разговоре с Байденом Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является первой «непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях». По его словам, китайские власти не допустят сепаратистскую деятельность, а также внешнее вмешательство и поддержку сил «независимости Тайваня» со стороны Вашингтона.

«Соединенные Штаты запустили бесконечный поток мер по подавлению экономики, торговли, науки и технологий Китая, а список санкций против китайских компаний становится все длиннее и длиннее. Это не «устранение риска», а создание риска», — заявил китайский лидер.

Он предупредил, что, если США будут и дальше подавлять развитие высоких технологий Китая и его законное право на технологический рост, китайское правительство «не будет сидеть сложа руки».

США поставляют оружие Тайваню, но заявляют о приверженности принципу «одного Китая». Президент Джо Байден не раз обещал, что его страна будет защищать Тайвань в случае возможного нападения Китая.

28 июля 2022 года Байден провел двухчасовые переговоры с Си Цзиньпином, однако тема разговора не была раскрыта. Как сообщил CNN, это был пятый разговор двух лидеров по телефону с начала 2022 года.

В ноябре 2023 года Си и Байден договорились восстановить каналы связи, в том числе между военными. По словам американского президента, «каждый из нас может совершить телефонный звонок напрямую, и мы будем услышаны».