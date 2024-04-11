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Высылки дипломатов ,  
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МИД решил выслать австрийского дипломата

МИД вышлет австрийского дипломата в ответ на высылку двух российских из Вены
Сюжет
Высылки дипломатов
МИД России объявил о высылке сотрудника посольства Австрии и заявил, что на этом «ответные меры не исчерпываются». Ранее Вену покинули два российских дипломата из-за действий, «несовместимых с дипломатическим статусом»
Вернер Альмхофер
Вернер Альмхофер (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

МИД вызвал посла Австрии Вернера Альмхофера и заявил ему решительный протест из-за высылки двух российских дипломатов из посольства в Австрии, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. В качестве ответа Москва решила выслать сотрудника австрийского посольства в Москве. Дипломату дали неделю, чтобы покинуть страну.

«На этом наши ответные меры не исчерпываются», — добавили в российском МИДе.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали «недружественными» действия Австрии и сочли их «еще более отягощающими находящиеся в кризисе» двусторонние отношения и «наносящими ущерб» авторитету Вены, которая позиционировала себя как нейтральная площадка международной дипломатии.

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Здание посольства России в Вене

Австрия решила выслать двух российских дипломатов 13 марта из-за их действий, «несовместимых с дипломатическим статусом». До этого в феврале 2023 года по той же причине Вена выслала четырех дипломатов из России. Тогда российский МИД ответил зеркально.

После начала военной операции на Украине начались массовые высылки российских дипломатов из стран Запада. За период с января 2022 года по октябрь 2023 года их покинули более 670 представителей Москвы. Россия в ответ выслала свыше 1,4 тыс. человек.

Австрия не состоит в военных союзах и не имеет военных баз на своей территории. Она отказалась поставлять вооружение Украине, по поддержала санкции против России. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в начале 2023 года называл свою страну нейтральной в военном смысле, но не в ценностном. Он также выражал готовность поддержать различными способами украинцев.

МИД решил выслать австрийского дипломата
МИД решил выслать австрийского дипломата

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Австрия МИД высылка дипломатов
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