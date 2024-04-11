Российские военные за ночь сбили 12 беспилотников

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны сбили 12 украинских дронов, два из них — над Мордовией. Остальные сбили в Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской и Липецкой областях.

Курский губернатор Роман Старовойт ранее сообщил, что в его регионе пострадавших и разрушений нет.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов сказал, что беспилотник упал на строящееся здание больницы в селе Доброе. Оно расположено к северу от региональной столицы.

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