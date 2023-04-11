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В Кремле исключили новою волну эмиграции из-за электронных повесток

Дмитрий Песков исключил панику и новую волну эмиграции из-за электронных повесток
Накануне власти объявили, что электронные и бумажные повестки будут уравнены, а уклонистам закроют выезд за границу. По словам Пескова, паники и новой волны миграции не ожидается, поскольку изменения не связаны с мобилизацией
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Власти работают над тем, чтобы исключить все возникающие вопросы по электронным повесткам, паника и новая волна эмиграции невозможны, поскольку это связано с воинским учетом, а не с мобилизационными мероприятиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам представителя Кремля, после объявления об изменении правил оповещения призывников — когда электронная и бумажная повестки будут равноценны, — власти начали получать «огромное количество вопросов» и сейчас стремятся все их решить. «До сих пор действительно много вопросов: электронная рассылка — как она будет, на базе чего? Говорится про «Госуслуги», но они необязательны. Поэтому тут действительно очень много нюансов. В целом эта работа абсолютно необходима. Нам нужно совершенствовать и модернизировать систему военного учета. Об этом мы говорили после того, как мы столкнулись с проблемами на начальном этапе специальной военной операции», — отметил он.

На вопрос, возможны ли в связи с этим паника и новая волна эмиграции, Песков ответил: «Нет, абсолютно. Потому что это не связано с мобилизацией, это связано с воинским учетом. Это нужно понимать, это нужно объяснять. Воинский учет — это то, с чем граждане нашей страны по Конституции сталкиваются постоянно, хотя бы один раз на протяжении своей жизни. И эта система должна идти в ногу с требованиями времени».

В прошлом году прошли две волны отъезда российских граждан за рубеж — после начала российской военной операции на Украине в феврале и после объявления в России частичной мобилизации в конце сентября.

В ноябре ФСБ сообщала, что число выездов россиян с июля по сентябрь в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет. Всего же за указанные месяцы количество выездов граждан за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом (тогда число выездов составило 5 млн) и на 1,2 млн превышает выезды в июле—сентябре предшествующего года.

В Госдуму 10 апреля были внесены поправки, которые меняют правила оповещения призывников, а также устанавливают новые ограничения для тех, кто уклоняется от призыва в армию. В частности, вводится новый способ рассылки повесток — заказным письмом или электронно, через портал «Госуслуги». Нижняя палата парламента рассмотрит предложенные изменения 11 апреля.

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Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. Кроме того, по его словам, электронная повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах». Из поправок на сайте Госдумы следует, что запрет на выезд за границу для россиян, подлежащих призыву, будет действовать со дня, когда повестка будет считаться врученной.

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Илья Пламенев Илья Пламенев
эмиграция паника Дмитрий Песков электронные повестки повестки
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