В Кремле исключили новою волну эмиграции из-за электронных повесток

Накануне власти объявили, что электронные и бумажные повестки будут уравнены, а уклонистам закроют выезд за границу. По словам Пескова, паники и новой волны миграции не ожидается, поскольку изменения не связаны с мобилизацией

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Власти работают над тем, чтобы исключить все возникающие вопросы по электронным повесткам, паника и новая волна эмиграции невозможны, поскольку это связано с воинским учетом, а не с мобилизационными мероприятиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам представителя Кремля, после объявления об изменении правил оповещения призывников — когда электронная и бумажная повестки будут равноценны, — власти начали получать «огромное количество вопросов» и сейчас стремятся все их решить. «До сих пор действительно много вопросов: электронная рассылка — как она будет, на базе чего? Говорится про «Госуслуги», но они необязательны. Поэтому тут действительно очень много нюансов. В целом эта работа абсолютно необходима. Нам нужно совершенствовать и модернизировать систему военного учета. Об этом мы говорили после того, как мы столкнулись с проблемами на начальном этапе специальной военной операции», — отметил он.

На вопрос, возможны ли в связи с этим паника и новая волна эмиграции, Песков ответил: «Нет, абсолютно. Потому что это не связано с мобилизацией, это связано с воинским учетом. Это нужно понимать, это нужно объяснять. Воинский учет — это то, с чем граждане нашей страны по Конституции сталкиваются постоянно, хотя бы один раз на протяжении своей жизни. И эта система должна идти в ногу с требованиями времени».

В прошлом году прошли две волны отъезда российских граждан за рубеж — после начала российской военной операции на Украине в феврале и после объявления в России частичной мобилизации в конце сентября. В ноябре ФСБ сообщала, что число выездов россиян с июля по сентябрь в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет. Всего же за указанные месяцы количество выездов граждан за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом (тогда число выездов составило 5 млн) и на 1,2 млн превышает выезды в июле—сентябре предшествующего года.

В Госдуму 10 апреля были внесены поправки, которые меняют правила оповещения призывников, а также устанавливают новые ограничения для тех, кто уклоняется от призыва в армию. В частности, вводится новый способ рассылки повесток — заказным письмом или электронно, через портал «Госуслуги». Нижняя палата парламента рассмотрит предложенные изменения 11 апреля.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. Кроме того, по его словам, электронная повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах». Из поправок на сайте Госдумы следует, что запрет на выезд за границу для россиян, подлежащих призыву, будет действовать со дня, когда повестка будет считаться врученной.