В Думе предложили запрет на выезд за границу со дня получения повестки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 89,17 (-1,12) Инвестиции, 10 апр, 16:25 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 81,74 (-0,65) Инвестиции, 10 апр, 16:25
Ученые рассказали о рисках, которыми грозит извержение вулкана Шивелуч Общество, 13:39
Более 20 ростовских полицейских заподозрили в создании преступной группы Политика, 13:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:32
Россиянка согласилась подписать декларацию о нейтральности ради Уимблдона Спорт, 13:31
Минобороны сообщило об боях штурмовиков ЧВК «Вагнер» в Артемовске Политика, 13:28
Про ставшую символом Dogecoin сиба-ину снимут «догументальный» фильм Крипто, 13:26
Росавиация присвоила выбросу пепла вулкана Шивелуч красный код опасности Общество, 13:18
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Citigroup спрогнозировала падение цен на нефть Brent ниже $80 за баррель Инвестиции, 13:17
ЦБ назвал популярный метод спекуляций на курсах валют в 2022 году Инвестиции, 13:15
Анализ продаж, счета и рутина: как заняться непосредственно бизнесом РБК и СберБизнес, 13:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:10
Как вас могут обмануть при покупке жилья в Дубае Pro, 13:08
AP узнало, что секретные документы США попали в Сеть через мессенджер Политика, 13:01
Банк России оценил итоги девалютизации после кризисного года Финансы, 12:58
Политика ,  
0 

В Думе предложили запрет на выезд за границу со дня получения повестки

В Думу внесли поправки о запрете на выезд за границу со дня получения повестки в военкомат
Фото: Jonas Walzberg / Dpa / ТАСС
Фото: Jonas Walzberg / Dpa / ТАСС

Запрет на выезд за границу для россиян, подлежащих призыву на воинскую службу, будет действовать со дня, когда повестка будет считаться врученной, говорится в поправках к закону о воинской обязанности и военной службе. Текст поправок опубликован на портале Думы.

«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат», — говорится в документе.

Поправки также предполагают возможность вручения повесток не только лично под роспись, но и заказным письмом либо электронно. В последнем случае повестка будет считаться врученной «с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе».

В случае, если повестка не была доставлена одним из указанных способов, ее будут считать врученной по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток.

Материал дополняется.

Теги
Госдума воинский учет электронные повестки выезд за границу
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter