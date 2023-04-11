В Думе предложили запрет на выезд за границу со дня получения повестки
Запрет на выезд за границу для россиян, подлежащих призыву на воинскую службу, будет действовать со дня, когда повестка будет считаться врученной, говорится в поправках к закону о воинской обязанности и военной службе. Текст поправок опубликован на портале Думы.
«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат», — говорится в документе.
Поправки также предполагают возможность вручения повесток не только лично под роспись, но и заказным письмом либо электронно. В последнем случае повестка будет считаться врученной «с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе».
В случае, если повестка не была доставлена одним из указанных способов, ее будут считать врученной по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток.
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