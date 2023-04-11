В Думу внесли поправки о запрете на выезд за границу со дня получения повестки в военкомат

В Думе предложили запрет на выезд за границу со дня получения повестки

Фото: Jonas Walzberg / Dpa / ТАСС

Запрет на выезд за границу для россиян, подлежащих призыву на воинскую службу, будет действовать со дня, когда повестка будет считаться врученной, говорится в поправках к закону о воинской обязанности и военной службе. Текст поправок опубликован на портале Думы.

«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат», — говорится в документе.

Поправки также предполагают возможность вручения повесток не только лично под роспись, но и заказным письмом либо электронно. В последнем случае повестка будет считаться врученной «с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе».

В случае, если повестка не была доставлена одним из указанных способов, ее будут считать врученной по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток.

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