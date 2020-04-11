Мексика объяснила отказ сокращать добычу нефти на 400 тыс. барр./сутки

По словам министра энергетики Росио Нале Гарсии, страна приложила очень большие усилия для того, чтобы остановить падающую добычу и восстановить производство

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Мексика отказалась сокращать добычу нефти на 400 тыс. барр./сутки, как предлагали участники сделки ОПЕК+, потому что в последние годы она приложила очень много усилий для того, чтобы остановить падение добычи нефти. Об этом рассказала министр энергетики Мексики Росио Нале Гарсия в интервью радиостанции Radio Formula.

В течение многих лет добыча нефти в Мексике ощутимо падала, подчеркнула Росио Нале Гарсия. «Мы не можем согласиться на это сокращение, потому что мы приложили очень большие усилия, затратили человеческие и экономические ресурсы [на то, чтобы восстановить производство]», — пояснила министр.

Она также добавила, что не отказывалась от переговоров с членами соглашения и покинула видеоконференцию для того, чтобы дать возможность остальным участникам проанализировать ситуацию.

9 апреля члены ОПЕК+ в ходе переговоров предварительно договорились сократить ежедневную добычу нефти на 10 млн барр./сутки. Ограничение вступит в силу 1 мая сроком на два месяца. С 1 июля страны будут постепенно наращивать добычу: до января 2021 года сокращение будет составлять 8 млн барр./сутки, с января 2021 года по апрель 2022 года — 6 млн барр./сутки.