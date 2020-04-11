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Падение цен на нефть ,  
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Мексика объяснила отказ сокращать добычу нефти на 400 тыс. барр./сутки

По словам министра энергетики Росио Нале Гарсии, страна приложила очень большие усилия для того, чтобы остановить падающую добычу и восстановить производство
Фото: Daniel Becerril / Reuters

Мексика отказалась сокращать добычу нефти на 400 тыс. барр./сутки, как предлагали участники сделки ОПЕК+, потому что в последние годы она приложила очень много усилий для того, чтобы остановить падение добычи нефти. Об этом рассказала министр энергетики Мексики Росио Нале Гарсия в интервью радиостанции Radio Formula.

В течение многих лет добыча нефти в Мексике ощутимо падала, подчеркнула Росио Нале Гарсия. «Мы не можем согласиться на это сокращение, потому что мы приложили очень большие усилия, затратили человеческие и экономические ресурсы [на то, чтобы восстановить производство]», — пояснила министр.

Она также добавила, что не отказывалась от переговоров с членами соглашения и покинула видеоконференцию для того, чтобы дать возможность остальным участникам проанализировать ситуацию.

9 апреля члены ОПЕК+ в ходе переговоров предварительно договорились сократить ежедневную добычу нефти на 10 млн барр./сутки. Ограничение вступит в силу 1 мая сроком на два месяца. С 1 июля страны будут постепенно наращивать добычу: до января 2021 года сокращение будет составлять 8 млн барр./сутки, с января 2021 года по апрель 2022 года — 6 млн барр./сутки.

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Мексика была единственной страной, которая не согласилась на условия нового соглашения. Предполагалось, что она сократит добычу на 400 тыс. барр./сутки, однако Росио Нале Гарсия, присутствовавшая на переговорах, отказалась это сделать.

Позже стало известно, что Мексика согласна на сокращение, но только 100 тыс. барр./сутки. При этом сократить недостающий объем согласились США, урезав добычу на 250 тыс. барр./сутки. По заявлению президента США Дональда Трампа, Мексика возместит его стране потери.

В итоге переговоры членов соглашения ОПЕК+ были перенесены сначала на пятницу, а затем на субботу.

Необходимость в выработке новых условия соглашения ОПЕК+, которое ограничивает добычу нефти, возникла после того, как участники соглашения не договорились о его продлении и сделка в ее предыдущем формате перестала действовать 1 апреля. После этого цены на нефть рухнули, усугубив и так тяжелое положение на нефтяном рынке, возникшее из-за пандемии коронавируса.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Мексика, ОПЕК+, нефть, сокращение добычи
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