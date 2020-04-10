Падение цен на нефть , 10 апр, 22:21
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Новак сообщил детали нового соглашения ОПЕК+
Александр Новак
Новая сделка ОПЕК+ будет работать до 1 мая 2022 года, в ней принимают участие 23 страны. Об этом рассказал глава Минэнерго Александр Новак, передает «РИА Новости».
Он подтвердил, что в течение первых двух месяцев сокращение добычи составит 10 млн барр. в сутки. Новак подчеркнул, что при необходимости участники соглашения могут принять дополнительные меры для стабилизации ситуации на рынке.
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