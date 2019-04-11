Штаб Порошенко убрал с агитационных билбордов портрет Путина

Плакаты, на которых были изображены Путин и Порошенко, заменили: теперь там изображен только украинский президент

Петр Порошенко (Фото: Pavlo Gonchar / ZUMA / ТАСС)

На Украине убрали агитационные билборды с изображением президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко. Об этом в разговоре с изданием LIGA.net сообщил спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

По его словам, замена билбордов была запланирована заранее и не связана с критикой.

На фотографиях, которые опубликовала в своем Facebook экс-глава Минюста Украины Елена Лукаш, видно, как старый плакат с Путиным заклеивают изображением, на котором нет российского лидера.

Запись в facebook пользователя Lukash.ua

Агитационные плакаты появились на улицах украинских городов примерно за две недели до второго тура выборов, который пройдет 21 апреля. На билбордах рядом с надписью «21 апреля. Решающий выбор!» были запечатлены смотрящие друг на друга в упор Путин и Порошенко. Волонтеры штаба Порошенко также раздавали листовки с таким же изображением. В штабе поясняли, что поместили на плакат Путина для того, чтобы напомнить, кто является главной угрозой для Украины.