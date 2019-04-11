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Выборы на Украине ,  
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Штаб Порошенко убрал с агитационных билбордов портрет Путина
Плакаты, на которых были изображены Путин и Порошенко, заменили: теперь там изображен только украинский президент
Петр Порошенко (Фото: Pavlo Gonchar / ZUMA / ТАСС)

На Украине убрали агитационные билборды с изображением президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко. Об этом в разговоре с изданием LIGA.net сообщил спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

По его словам, замена билбордов была запланирована заранее и не связана с критикой.

На фотографиях, которые опубликовала в своем Facebook экс-глава Минюста Украины Елена Лукаш, видно, как старый плакат с Путиным заклеивают изображением, на котором нет российского лидера.

Запись в facebook пользователя Lukash.ua

Агитационные плакаты появились на улицах украинских городов примерно за две недели до второго тура выборов, который пройдет 21 апреля. На билбордах рядом с надписью «21 апреля. Решающий выбор!» были запечатлены смотрящие друг на друга в упор Путин и Порошенко. Волонтеры штаба Порошенко также раздавали листовки с таким же изображением. В штабе поясняли, что поместили на плакат Путина для того, чтобы напомнить, кто является главной угрозой для Украины.

Политика
Кремль ответил «мы выбираем Путина» на вопрос о билбордах Порошенко

Изображение вызвало в украинском обществе неоднозначную реакцию. А мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко 10 апреля пообещал их демонтировать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя использование образа Путина в предвыборной агитации Порошенко, ответил: «Мы выбираем Путина, ну, а украинцы — посмотрим».

Политика
Против войны, но за победу: что обещают Украине кандидаты в президенты

Первый этап президентских выборов прошел на Украине 31 марта. По его итогам победителем оказался актер Владимир Зеленский. За него проголосовали 30,24% избирателей. Порошенко, в свою очередь, заручился поддержкой 15,95% населения. Второй тур назначили, поскольку ни один из 39 кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов.​

Автор: Анна Трунина
Теги: Петр Порошенко, Владимир Путин, президентские выборы, Украина
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