Выборы на Украине , 12:09
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Кремль ответил «мы выбираем Путина» на вопрос о билбордах Порошенко
В Кремле прокомментировали фото президента России на предвыборных плакатах, размещенных штабом Петра Поршенко накануне второго тура выборов на Украине
«Мы выбираем Путина, а украинцы — посмотрим», — такой фразой пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал использование изображения Владимира Путина на плакатах, размещенных избирательным штабом действующего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент РБК.
Рекламные плакаты с изображением Путина и Порошенко, а также надписью «21 апреля. Решающий выбор!», появились на украинских улицах в последние несколько дней.
В штабе Порошенко подтвердили их подлинность и назвали частью официальной избирательной кампании. «У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Путин — вне закона», — заявили в предвыборном штабе Порошенко.
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