Кремль ответил «мы выбираем Путина» на вопрос о билбордах Порошенко

Кремль ответил «мы выбираем Путина» на вопрос о билбордах Порошенко

В Кремле прокомментировали фото президента России на предвыборных плакатах, размещенных штабом Петра Поршенко накануне второго тура выборов на Украине

Фото: Петр Сивков / ТАСС

«Мы выбираем Путина, а украинцы — посмотрим», — такой фразой пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал использование изображения Владимира Путина на плакатах, размещенных избирательным штабом действующего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент РБК.

Рекламные плакаты с изображением Путина и Порошенко, а также надписью «21 апреля. Решающий выбор!», появились на украинских улицах в последние несколько дней.

В штабе Порошенко подтвердили их подлинность и назвали частью официальной избирательной кампании. ​«У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Путин — вне закона», — заявили в предвыборном штабе Порошенко.

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