Мэр Черкасс заявил о плане демонтировать предвыборные билборды с Путиным

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,53 -0,40 EUR Бирж. 72,55 -0,59 Brent 71,01 +0,44% USD Нал. 65,06 64,26 EUR Нал. 73,21 72,40 USD ЦБ 64,74 -0,04 EUR ЦБ 72,95 -0,02 EUR/USD 1,1242 -0,0021 BTC/USD Бирж. 5 297,50 +83,10 IMOEX 2 578,55 +0,32% RTSI 1 259,02 +0,85% DJIA 26 153,24 +0,01% Nasdaq 7 927,22 +0,23%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Wells Fargo $56 (+17,4%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,49%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Wells Fargo $56 (+17,4%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,49%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 64,74 (-0,04) Quote, 15:03
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 72,95 (-0,02) Quote, 15:03
Путин одобрил идею взимать с туристов в Петербурге по 100 руб. в день Общество, 17:02 Минкультуры решило обсудить возможность проката фильма Лунгина «Братство» Общество, 16:58 Личный опыт: как открыть барбершоп и не прогореть РБК и «Билайн» Бизнес, 16:58 Беглов сообщил Путину о планах по развитию Петербурга Общество, 16:54 Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб. Общество, 16:48 Вторая битва за Триполи: чем закончится всплеск гражданской войны в Ливии Мнение, 16:43 Arteïa запускает блокчейн-платформу для участников арт-рынка Пресс-релиз, 16:34 Дети Хашкаджи опровергли получение компенсаций от саудовских властей Общество, 16:32 Силуанов поддержал запрос СК на перевод Калви под домашний арест Бизнес, 16:30 Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми Экономика, 16:28 Астрофизики показали первые изображения черной дыры Технологии и медиа, 16:24 Суд в Москве арестовал активиста «Правого сектора» Пирожка Общество, 16:22 Если не с кем поиграть в футбол: где найти свою команду РБК и Футболер, 16:21 ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости Общество, 16:12
Выборы на Украине ,  
0 
Мэр Черкасс заявил о плане демонтировать предвыборные билборды с Путиным

Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко предупредил владельцев рекламного бизнеса города о том, что исполнительный комитет городского совета может обязать их демонтировать рекламные щиты с изображением президента России Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает «112 Украина».

Бондаренко обратил внимание на то, что во многих городах Украины размещают билборды «одного из кандидатов в президенты с изображением Путина».

«Предупреждаю владельцев рекламного бизнеса в Черкассах: в случае появления на ваших бордах изображения российского агрессора, исполнительный комитет городского совета оперативно проголосует за демонтаж конструкции!» — написал Бондаренко, пояснив, что считает «аморальным» распространять изображения президента России из-за того, что он причинил много вреда Украине.

Запись в facebook пользователя Анатолій Бондаренко

Рекламные плакаты с изображением Путина и Порошенко и надписью «21 апреля. Решающий выбор!» появились на украинских улицах в последние несколько дней.

Фотографию с Путиным использует в своей избирательной кампании нынешний президент Украины Петр Порошенко. В его штабе рассказывали ранее, что поместили изображение президента России на предвыборный плакат, чтобы напомнить, кто является главной угрозой для Украины.

По мнению команды Порошенко, эти плакаты хорошо иллюстрируют тезис о том, что «Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления команды Порошенко, заявил: «Мы выбираем Путина, а украинцы — посмотрим».

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

Теги: Выборы, Украина, рекламные щиты
Материалы по теме
Стадион в Киеве получил запрос на дебаты Порошенко и Зеленского
Политика
Кремль ответил «мы выбираем Путина» на вопрос о билбордах Порошенко
Политика
Штаб Порошенко объяснил появление Путина на его предвыборных плакатах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter