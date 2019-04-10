Мэр Черкасс заявил о плане демонтировать предвыборные билборды с Путиным

Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко предупредил владельцев рекламного бизнеса города о том, что исполнительный комитет городского совета может обязать их демонтировать рекламные щиты с изображением президента России Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает «112 Украина».

Бондаренко обратил внимание на то, что во многих городах Украины размещают билборды «одного из кандидатов в президенты с изображением Путина».

«Предупреждаю владельцев рекламного бизнеса в Черкассах: в случае появления на ваших бордах изображения российского агрессора, исполнительный комитет городского совета оперативно проголосует за демонтаж конструкции!» — написал Бондаренко, пояснив, что считает «аморальным» распространять изображения президента России из-за того, что он причинил много вреда Украине.

Запись в facebook пользователя Анатолій Бондаренко

Рекламные плакаты с изображением Путина и Порошенко и надписью «21 апреля. Решающий выбор!» появились на украинских улицах в последние несколько дней.