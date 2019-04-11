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Политика ,  
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Кремль не согласился с заявлением Лукашенко о «выкручивании рук»
Тональность высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении России не вяжется с отношениями союзных государств. Однако в Кремле относятся к этому «с пониманием», рассказал Песков
Дмитрий Песков (Фото: Григорий Сысоев / РИА Нвоости)

В Кремле считают, что для обсуждения взаимоотношений между Россией и Белоруссией нужна другая тональность, «которая лучше соответствует союзным отношениям».

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, что «обнаглевшая» Москва «выкручивает руки» Минску, передает корреспондент РБК.

Однако, по словам представителя Кремля, в Москве «с пониманием относятся к эмоциональным репликам в рамках особых отношений двух стран».

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Пресс-секретарь президента также напомнил о прямой и косвенной помощи, оказываемой «белорусским братьям». «Существует огромный объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Россия Белоруссии, нашим белорусским братьям. Но в то же время остаются на повестке дня еще ряд вопросов, которые требуют решения, в том числе вопросов существенных», — указал он.

По словам Пескова, в данном направлении «продолжается двусторонняя работа». Однако называть это санкциями или «выкручиванием рук» некорректно, подчеркнул он.

Кремль также «не может согласиться» с Лукашенко в том, что Москва вводит санкции против Минска. «Никакие санкции Россия не вводит», — сказал пресс-секретарь президента.

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Ранее на заседании в правительстве Лукашенко заявил, что закрытие российского продовольственного рынка для Минска равнозначно санкциям, а также призвал не идти навстречу Москве в вопросе ремонта нефтепроводов. По словам белорусского лидера, прошлый ремонт проводили «в авральном порядке», чтобы не наносить ущерб России, ограничивая ее в доставке «главного экспортного продукта».

Однако сейчас нужно действовать иначе, указал Лукашенко: «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — сказал президент, попросив доложить ему о принятых мерах на следующей неделе.

В начале апреля Минск решил повысить тариф на транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» на 23%. Как рассказали в «Транснефти», решение вне графика повысить тариф в Минске объяснили экологической ситуацией в стране.​

В «Транснефти» предложение повысить тарифы назвали «довольно спорным» и сообщили, что это будет поводом для переговоров с Минском.

Авторы: Владимир Дергачев, Наталья Демченко
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков
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