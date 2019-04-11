Кремль не согласился с заявлением Лукашенко о «выкручивании рук»

Кремль не согласился с заявлением Лукашенко о «выкручивании рук»

Тональность высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении России не вяжется с отношениями союзных государств. Однако в Кремле относятся к этому «с пониманием», рассказал Песков

Дмитрий Песков (Фото: Григорий Сысоев / РИА Нвоости)

В Кремле считают, что для обсуждения взаимоотношений между Россией и Белоруссией нужна другая тональность, «которая лучше соответствует союзным отношениям».

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, что «обнаглевшая» Москва «выкручивает руки» Минску, передает корреспондент РБК.

Однако, по словам представителя Кремля, в Москве «с пониманием относятся к эмоциональным репликам в рамках особых отношений двух стран».

Пресс-секретарь президента также напомнил о прямой и косвенной помощи, оказываемой «белорусским братьям». «Существует огромный объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Россия Белоруссии, нашим белорусским братьям. Но в то же время остаются на повестке дня еще ряд вопросов, которые требуют решения, в том числе вопросов существенных», — указал он.