Кремль не согласился с заявлением Лукашенко о «выкручивании рук»

В Кремле считают, что для обсуждения взаимоотношений между Россией и Белоруссией нужна другая тональность, «которая лучше соответствует союзным отношениям».
Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, что «обнаглевшая» Москва «выкручивает руки» Минску, передает корреспондент РБК.
Однако, по словам представителя Кремля, в Москве «с пониманием относятся к эмоциональным репликам в рамках особых отношений двух стран».
Пресс-секретарь президента также напомнил о прямой и косвенной помощи, оказываемой «белорусским братьям». «Существует огромный объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Россия Белоруссии, нашим белорусским братьям. Но в то же время остаются на повестке дня еще ряд вопросов, которые требуют решения, в том числе вопросов существенных», — указал он.