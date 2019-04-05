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Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит для «Транснефти»
Сообщая о планах повысить тариф на 23%, Минск ссылается на экологическую обстановку в республике. В «Транснефти» отмечают, что это предложение — «довольно спорное» и будет поводом для переговоров
Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%. Об этом журналистам сообщил президент компании Николай Токарев, передает корреспондент РБК.

По его словам, предложение увеличить тариф на прокачку через трубопровод «Дружба» — обычная процедура.

«У нас есть методика, согласовывается тариф, и сейчас площадка переговоров об этом будет в правительстве», — сказал Токарев. Повышение на 23% — это переговорная позиция Минска, и «довольно спорная», отметил он.

Повысить тариф на прокачку по своему участку нефтепровода «Дружба» Белоруссия намерена с 1 мая, объяснил журналистам советник главы «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, такое предложение было сделано со ссылкой на ​ экологическую ситуацию в Белоруссии.

«Они хотят улучшить экологию за счет трубопроводного транспорта. Если мы не соглашаемся с таким увеличением, они обращаются в антимонопольное ведомство. ФАС России и Белоруссии должны провести эти переговоры и договориться о повышении по формуле», — отметил Демин.

Между Россией и Белоруссией с 2010 года действует межправительственное соглашение, которое регулирует тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам в Белоруссии. Соглашение допускает плановый и внеплановый пересмотр тарифов.

Для внепланового пересмотра тарифов белорусскими организациями трубопроводного транспорта должны предложены обоснованные предложения, после чего их передают на согласование в Россию.

Если договоренности о размере повышения достигнуть не удается, то новый тариф определяется уполномоченными органами стран (в частности, ФАС России) при участии транспортных организаций.

Предыдущий раз тарифы на транспортировку российской нефти по территории Белоруссии повышались в январе 2017 года.

Материал дополняется

Авторы: Людмила Подобедова, Наталья Демченко
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