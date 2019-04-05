Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит для «Транснефти»

Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит для «Транснефти»

Сообщая о планах повысить тариф на 23%, Минск ссылается на экологическую обстановку в республике. В «Транснефти» отмечают, что это предложение — «довольно спорное» и будет поводом для переговоров

Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%. Об этом журналистам сообщил президент компании Николай Токарев, передает корреспондент РБК.

По его словам, предложение увеличить тариф на прокачку через трубопровод «Дружба» — обычная процедура.

«У нас есть методика, согласовывается тариф, и сейчас площадка переговоров об этом будет в правительстве», — сказал Токарев. Повышение на 23% — это переговорная позиция Минска, и «довольно спорная», отметил он.

Повысить тариф на прокачку по своему участку нефтепровода «Дружба» Белоруссия намерена с 1 мая, объяснил журналистам советник главы «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, такое предложение было сделано со ссылкой на ​ экологическую ситуацию в Белоруссии.

«Они хотят улучшить экологию за счет трубопроводного транспорта. Если мы не соглашаемся с таким увеличением, они обращаются в антимонопольное ведомство. ФАС России и Белоруссии должны провести эти переговоры и договориться о повышении по формуле», — отметил Демин.