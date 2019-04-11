Штаб рекомендовал Зеленскому усилить свою охрану из-за ролика с фурой

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рекомендует ему усилить охрану после того, как в Сети появилось видео, где шоумена сбивает фура. Об этом сообщается на официальном сайте Зеленского. «Наша команда порекомендует Владимиру [Зеленскому] усилить охрану», — говорится в сообщении.

Отмечалось, что видео появилось в Telegram-канале, связанном с президентом Украины Петром Порошенко. Видео смонтировано на основе рекламного ролика Зеленского.

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта, по его итогам во второй тур прошли Зеленский и Порошенко с 30,24% и 15,95% голосов соответственно. На стадионе «Олимпийский» в Киеве 14 апреля пройдут дебаты Зеленского и Порошенко, перед ними оба кандидата сдали анализы на алкоголь и наркотики. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.