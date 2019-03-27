Россельхознадзор запретил ввозить турецкие груши через Белоруссию

В марте вырос объем турецких груш, которые ввозят в Россию через территорию Белоруссии. Ведомство сомневается в легальности таких поставок и вводит запрет

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Россельхознадзор с 28 марта запрещает ввозить в Россию турецкие груши через территорию Белоруссии, сообщается на сайте ведомства.

Начиная с марта текущего года поставки груш из Турции через Белоруссию увеличились, хотя ранее их провозили только напрямую. «Указанное вызывает у Россельхознадзора сомнение в легальности таких поставок и недоверие к сведениям, указанным в белорусских реэкспортных сертификатах», — говорится в сообщении.

Помимо запрета, который вступит в силу с 28 марта, представители Россельхознадзора посетят Турцию и проверят информацию, которую в документах указывает белорусская Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений.

В ведомстве подчеркнули, что не раз указывали белорусским коллегам на необходимость проверять страну происхождения продукции, которую растаможивают в Белоруссии и сертифицируют для экспорта в Россию.