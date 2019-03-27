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Бизнес ,  
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Россельхознадзор запретил ввозить турецкие груши через Белоруссию
В марте вырос объем турецких груш, которые ввозят в Россию через территорию Белоруссии. Ведомство сомневается в легальности таких поставок и вводит запрет
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Россельхознадзор с 28 марта запрещает ввозить в Россию турецкие груши через территорию Белоруссии, сообщается на сайте ведомства.

Начиная с марта текущего года поставки груш из Турции через Белоруссию увеличились, хотя ранее их провозили только напрямую. «Указанное вызывает у Россельхознадзора сомнение в легальности таких поставок и недоверие к сведениям, указанным в белорусских реэкспортных сертификатах», — говорится в сообщении.

Помимо запрета, который вступит в силу с 28 марта, представители Россельхознадзора посетят Турцию и проверят информацию, которую в документах указывает белорусская Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений.

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В ведомстве подчеркнули, что не раз указывали белорусским коллегам на необходимость проверять страну происхождения продукции, которую растаможивают в Белоруссии и сертифицируют для экспорта в Россию.

Минск не принял срочных мер, чтобы не допустить реэкспорта подкарантинной продукции, которую доставляют в Белоруссию «нелогичными транспортными путями через страны Евросоюза», заявили в Россельхознадзоре.

Ранее Россельхознадзор запретил вво​зить через Белоруссию турецкие яблоки. В августе 2014 года Россия в ответ на санкции из-за присоединения Крыма ввела эмбарго на ввоз некоторых видов сельхозпродукции, овощей, фруктов и др. из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Россельхознадзор, груши, Турция, Белоруссия
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