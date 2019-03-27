Россельхознадзор запретил ввозить турецкие груши через Белоруссию

Россельхознадзор с 28 марта запрещает ввозить в Россию турецкие груши через территорию Белоруссии, сообщается на сайте ведомства.
Начиная с марта текущего года поставки груш из Турции через Белоруссию увеличились, хотя ранее их провозили только напрямую. «Указанное вызывает у Россельхознадзора сомнение в легальности таких поставок и недоверие к сведениям, указанным в белорусских реэкспортных сертификатах», — говорится в сообщении.
Помимо запрета, который вступит в силу с 28 марта, представители Россельхознадзора посетят Турцию и проверят информацию, которую в документах указывает белорусская Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений.
В ведомстве подчеркнули, что не раз указывали белорусским коллегам на необходимость проверять страну происхождения продукции, которую растаможивают в Белоруссии и сертифицируют для экспорта в Россию.