На совладельца «Сахалин-2» пожаловались из-за карт с японскими Курилами

На распространенных Mitsui & Co картах Курильские острова отнесены к Японии, а Крым — к Украине. В сахалинском отделении Русского географического общества назвали карты неверными и провокационными

Фото: Toru Hanai / Reuters

Сахалинское отделение Русского географического общества (РГО) пожаловалось в Госдуму и Минэкономразвития на японскую торговую корпорацию Mitsui & Co за распространение канцелярских наборов с картами, на которых Крым отнесен к Украине, а Курильские острова — к Японии. Открытое обращение к Думе предоставил РБК председатель общества Сергей Пономарев.

Наборы распространялись компанией в канун Нового года, карты мира в ежедневниках датированы 31 мая 2018 года. «Эти карты неверны географически и провокационны по сути, вопреки политической реальности, существующей с 1945 года», — говорится в обращении.

Директор департамента информационного и медиаобеспечения РГО Виктор Дятликович пояснил РБК, что открытое обращение в Минэкономразвития и Госдуму является «региональной инициативой» Сахалинского отделения. Дятликович добавил также, что это обращение в настоящее время «изучается» федеральным отделением.

РБК обратился за комментарием в компанию Mitsui.

Mitsui & Co ведет свою историю с 1947 года. В 2017 году она вложила $3,5 млн в российский сервис доставки еды «Шефмаркет», тогда же подконтрольный НОВАТЭКу проект «Ямал СПГ» зафрахтовал у корпорации четыре танкера для перевозки газа. В том же году стало известно о покупке Mitsui & Co 10% российской фармацевтической компании «Р-Фарм» примерно за $200 млн. Кроме того, корпорация владеет 12,5% в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».