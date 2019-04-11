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На совладельца «Сахалин-2» пожаловались из-за карт с японскими Курилами
На распространенных Mitsui & Co картах Курильские острова отнесены к Японии, а Крым — к Украине. В сахалинском отделении Русского географического общества назвали карты неверными и провокационными
Фото: Toru Hanai / Reuters

Сахалинское отделение Русского географического общества (РГО) пожаловалось в Госдуму и Минэкономразвития на японскую торговую корпорацию Mitsui & Co за распространение канцелярских наборов с картами, на которых Крым отнесен к Украине, а Курильские острова — к Японии. Открытое обращение к Думе предоставил РБК председатель общества Сергей Пономарев.

Наборы распространялись компанией в канун Нового года, карты мира в ежедневниках датированы 31 мая 2018 года. «Эти карты неверны географически и провокационны по сути, вопреки политической реальности, существующей с 1945 года», — говорится в обращении.

Директор департамента информационного и медиаобеспечения РГО Виктор Дятликович пояснил РБК, что открытое обращение в Минэкономразвития и Госдуму является «региональной инициативой» Сахалинского отделения. Дятликович добавил также, что это обращение в настоящее время «изучается» федеральным отделением.

РБК обратился за комментарием в компанию Mitsui.

Mitsui & Co ведет свою историю с 1947 года. В 2017 году она вложила $3,5 млн в российский сервис доставки еды «Шефмаркет», тогда же подконтрольный НОВАТЭКу проект «Ямал СПГ» зафрахтовал у корпорации четыре танкера для перевозки газа. В том же году стало известно о покупке Mitsui & Co 10% российской фармацевтической компании «Р-Фарм» примерно за $200 млн. Кроме того, корпорация владеет 12,5% в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».

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Острова преткновения: о чем спорят Россия и Япония

Мирный договор между Россией и Японией до сих пор не заключен после подписания советско-японской декларации 1956 года, благодаря которой две страны вышли из состояния войны. Токио претендует на ряд Курильских островов, включая Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, считая их своими «северными территориями». Россия настаивает, что они перешли Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны.

В январе японские СМИ сообщали, что премьер-министр страны Синдзо Абэ может заключить мирный договор с Россией, если получит гарантии о передаче под контроль Токио островов Шикотан и Хабомаи. В феврале глава японского кабмина назвал в числе условий подписания мирного договора демаркацию границ «северных территорий». В МИД России подчеркивали, что документ будет подписан только в том случае, если Япония признает итоги Второй мировой войны.

В начале этого года Абэ заявлял, что передача Курил Японии должна пройти с учетом согласия живущих на островах россиянах. В Кремле ответили, что мирный договор не будет подписан, если он каким-либо образом может навредить гражданам России. Позднее помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что высказывание японского премьера о судьбе россиян осложнило переговорный процесс Москвы и Токио по Курилам.

Авторы: Григорий Дубов, Егор Губернаторов
Теги: Сахалин, Госдума, Курилы, Крым
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