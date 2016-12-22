В Госдуме рассказали о готовности ПВО из-за возможного удара США по Сирии

Роскомнадзор заблокировал почти 300 доменов Google из-за сервиса Zello

Комиссия Поклонской усмотрела нарушение закона в жалобе на Слуцкого

Польская комиссия аннулировала отчет по катастрофе Ту-154 Качиньского

Пентагон заявил о готовности предоставить Трампу военные решения по Сирии

Le Figaro сообщила о переброске сирийской авиации на базу Хмеймим

Суд на Украине отпустил капитана «Норда» под личное обязательство

Евро и доллар подешевели на 3 руб. на фоне скачка цен на нефть

В Сирии автобус с российскими журналистами попал под обстрел

Прокурор Ниццы рассказал о пяти выездах Керимова за границу

Суд в Подмосковье постановил закрыть свалку «Лесная» под Серпуховом

Турчинов назвал отказ от ядерного оружия исторической ошибкой Украины

Fitch описало риски для рейтингов регионов из-за новых санкций США

Истребитель французских ВВС по ошибке сбросил бомбу на завод

«Газпрому» вдвое повысят квоту на продажу газа на бирже

Fitch вслед за Moody’s отозвало рейтинги UC Rusal

Голодец пообещала решить проблемы с местами в детсадах за «два-три года»

Путин заявил о беспокойстве за «все более хаотичную» обстановку в мире

Россия и Еврокомиссия обсудили транзит газа через Украину

Обозреватель «Эха Москвы» рассказал о нападении на его машину в Москве

Акционеры Renova Management AG распустили совет директоров из-за санкций

Цена барреля нефти Brent впервые более чем за три года превысила $73

Адвокат Лесли и Рыбки назвал срок их содержания в изоляторе в Паттайе

Кремль заявил об отказе участвовать в «Twitter-дипломатии»

Генштаб России прокомментировал отправку авианосца США на Ближний Восток

СК задержал командира тушившего «Зимнюю вишню» пожарного звена

Компания Пригожина наняла юристов из-за обвинений США во вмешательстве

Еврокомиссия проверила офис телеканала Ziggo Sport

Силуанов допустил возможность оказать помощь «Русалу» через госбанки

Киев поддержал предложение Трампа к России готовиться к удару по Сирии