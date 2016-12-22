В Сирии автобус с российскими журналистами попал под обстрел

В Сирии под обстрел попал автобус с российскими журналистами, ранены трое корреспондентов, сообщили в Минобороны, передает «Интерфакс». Журналисты возвращались после съемок сюжета в Восточной Гуте, когда их автобус был обстрелян неизвестными.
Пострадали корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и операторы «Россия-1» и «Звезды» Михаил Виткин и Владислав Додонов, они получили легкие ранения ног. Врачи российского Центра примирения враждующих сторон оказали им медпомощь, угрозы жизни журналистов нет, рассказали в министерстве.
«В настоящее время пострадавшие журналисты эвакуируются в медицинский госпиталь для прохождения необходимого лечения», — говорится в сообщении. По данным ведомства, инцидент произошел около 18:20 мск.
РБК направил запрос в пресс-службу ВГТРК. Источник, близкий к ВГТРК, подтвердил РБК, что оператор телеканала получил легкое ранение в Сирии. В НТВ сообщили, что их сотрудник связался с редакцией и рассказал, что получил только легкие ранения. РБК направил запрос в пресс-службу «Звезды».
В Восточной Гуте расположен город Дума, в котором, по неподтвержденным данным, в начале апреля было применено химическое оружие. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность на Дамаск и пригрозил ударом по правительственным объектам. В сирийском МИДе, по сообщению агентства SANA, назвали угрозы Трампа нерациональными и угрожающими миру и безопасности. Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова связала потенциальный удар США по Сирии с желанием Вашингтона «быстро замести следы провокации» в Думе.