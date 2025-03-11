 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белом доме назвали продуктивной встречу делегаций США и Украины

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: встреча с Украиной в Джидде была продуктивна
Сюжет
Военная операция на Украине
Кэролайн Левитт
Кэролайн Левитт (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии прошли продуктивно, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

«Я могу заверить вас и всех здесь, среди американцев, что новости, которые мы получили с этой встречи <...>, позитивны, а встреча продуктивна», — сказала она.

По словам Левитт, американский президент Дональд Трамп осведомлен о ходе проведения переговоров.

Кремль сообщил, что не имеет данных об итогах переговоров США и Украины
Политика
Майк Уолц и Марко Рубио проводят встречу с украинскими официальными лицами в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта 2025 года

В Джидде 11 марта состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. Это первая официальная встреча представителей Киева и Вашингтона после перепалки украинского лидера Владимира Зеленского и Трампа в Белом доме 28 февраля.

По итогам переговоров стороны выпустили совместное заявление, в котором говорится, что Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона по немедленному введению временного, 30-дневного режима прекращения огня, если на него согласится и Россия. США взамен возобновят предоставление разведданных и военной помощи.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Белый дом Украина США переговоры Саудовская Аравия Кэролайн Левитт
Материалы по теме
Киев после встречи с США выразил готовность к прекращению огня на 30 дней
Политика
Кремль сообщил, что не имеет данных об итогах переговоров США и Украины
Политика
Рютте заявил о других способах обеспечить гарантии для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 17:48
В Думе предложили запретить рекламу ведьм, алхимиков и чакрологовПолитика, 23:05
Трамп заявил о планах созвониться с Путиным на этой неделеПолитика, 22:50
В США рассказали, что может стать «жестом доброй воли» со стороны РоссииПолитика, 22:35
Почему падает доллар: 4 причины текущего укрепления рубляИнвестиции, 22:33
ЕС поддержал предложение перемирия на УкраинеПолитика, 22:25
Трамп анонсировал новые встречи США и России⁠Политика, 22:13
Лидер РПЛ «Краснодар» сенсационно вылетел из Кубка РоссииСпорт, 22:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ярославский «Локомотив» стал победителем Западной конференции КХЛСпорт, 21:49
Подписочный сервис: как предвосхитить желание клиентовОтрасли, 21:48
Зеленский назвал момент, когда заработает возможное прекращение огняПолитика, 21:43
Российский рынок скорректировался после итогов переговоров США и УкраиныИнвестиции, 21:40
В Белом доме назвали продуктивной встречу делегаций США и УкраиныПолитика, 21:33
Советник Трампа заявил о планах обсудить прекращение огня с РоссиейПолитика, 21:28
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25