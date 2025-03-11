FT сообщила о готовящемся заявлении Украины и США по итогам переговоров
США и Украина завершили переговоры в Джидде, передает Financial Times. Издание отмечает, что их не планируется продлевать на второй день.
Как отмечает FT, в ходе переговоров Киев «стремился восстановить напряженные отношения с Вашингтоном и возобновить поставки американского оружия и обмен разведданными».
Позднее стороны представят совместное заявление.
В то же время CNN пишет, что по данным на 20:30 мск переговоры еще шли. Они продолжаются более 8 часов. Беседа началась около полудня (время в Саудовской Аравии совпадает с московским), первый раунд продлился три часа. После часового перерыва стороны вернулись к обсуждениям.
Источник украинского «Суспiльне» ранее рассказал, что в первом раунде переговоров делегаций Киева и Вашингтона стороны обсудили прекращение огня на море и в небе, а также соглашение о полезных ископаемых.
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