FT: США и Украина сделают заявление по итогам переговоров в Джидде

FT сообщила о готовящемся заявлении Украины и США по итогам переговоров

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мосада бин Мохаммада Аль-Айбана, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи в Джидде, Саудовская Аравия (Фото: Salah Malkawi / Getty Images)

США и Украина завершили переговоры в Джидде, передает Financial Times. Издание отмечает, что их не планируется продлевать на второй день.

Как отмечает FT, в ходе переговоров Киев «стремился восстановить напряженные отношения с Вашингтоном и возобновить поставки американского оружия и обмен разведданными».

Позднее стороны представят совместное заявление.

В то же время CNN пишет, что по данным на 20:30 мск переговоры еще шли. Они продолжаются более 8 часов. Беседа началась около полудня (время в Саудовской Аравии совпадает с московским), первый раунд продлился три часа. После часового перерыва стороны вернулись к обсуждениям.

Источник украинского «Суспiльне» ранее рассказал, что в первом раунде переговоров делегаций Киева и Вашингтона стороны обсудили прекращение огня на море и в небе, а также соглашение о полезных ископаемых.

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