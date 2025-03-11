КС Румынии отказал Джорджеску в участии в президентских выборах

Сторонники кандидата в президенты Кэлина Джорджеску у здания Центрального избирательного бюро, 7 марта 2025 года в Бухаресте, Румыния (Фото: Andrei Pungovschi / Getty Images)

Конституционный суд Румынии подтвердил решение ЦИК Румынии снять оппозиционного кандидата Кэлина Джорджеску с президентских выборов, сообщает издание Agerpres.

9 марта 10 из 14 членов ЦИК проголосовали за отказ в регистрации Джорджеску. В официальном заявлении утверждалось, что оппозиционер не выполнил необходимые условия для участия в выборах. Помимо этого, говорилось о том, что он как кандидат не гарантировал, что будет защищать демократию в Румынии. После этого Джорджеску подал апелляцию.

Материал дополняется