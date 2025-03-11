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Политика ,  
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Суд встал на сторону США в деле о конфискации «яхты Керимова»

Минюст США через суд пытался доказать, что Керимов является владельцем яхты Amadea. Помощник Керимова сказал РБК, что «депутаты и сенаторы давно уже подают декларации о принадлежащем им имуществе»
Яхта Amadea
Яхта Amadea (Фото: Gene Blevins / Zuma / ТАСС)

США близки к продаже с аукциона суперъяхты Amadea, которую американские власти приписывают российскому миллиардеру Сулейману Керимову (бизнесмен и его семья занимают 12-е место в рейтинге Forbes, их состояние оценивается в $10,7 млрд), сообщает Bloomberg.

Официально яхта принадлежит компании Millemarin Investments, зарегистрированной на Каймановых островах. По словам адвоката Файзала Ханиффа, представляющего интересы компании, к Керимову судно отношения не имеет.

Помощник Керимова Алексей Красовский, в свою очередь, сказал РБК, что «депутаты и сенаторы давно уже подают декларации о принадлежащем им имуществе». «Все имущество Сулеймана Абусаидовича также указано в декларации», — отметил он.

В январе американские власти обратились в суд, пытаясь доказать, что попавший под санкции Керимов является владельцем яхты Amadea, и добиться лишения его прав на нее, сообщал тогда Bloomberg. В 2022 году Amadea была конфискована властями Фиджи после запроса США. Яхта находится в Сан-Диего, ее содержание и страхование обходится ежемесячно почти в $750 тыс.

Содержание «яхты Керимова» обошлось США в $7 млн в год
Бизнес
Суперъяхта Amadea

Окружной судья США Дейл Хо 10 марта решил, что с сентября 2021 года владельцем является Керимов, сообщает Reuters. Суд вынес решение о конфискации в пользу американских властей.

Президент Владимир Путин заявлял, что предупреждал российских бизнесменов, у которых «там что-то арестовали», о возможности конфискации активов на Западе. По его мнению, «лучше бы лодки здесь держали, а деньги бы вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры», в таком случае «ничего бы не потеряли».

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Елена Чернышова, Полина Елисова Полина Елисова
Сулейман Керимов суперъяхта США Эдуард Худайнатов
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