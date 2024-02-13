Содержание «яхты Керимова» обошлось США в $7 млн в год

Суперъяхта Amadea, которую США связывают с Сулейманом Керимовым, находится в США. Прокуратура подсчитала, что на ее содержание тратят $600 тыс. ежемесячно — или более $7 млн в год. Право собственности оспаривает другой бизнесмен

Содержание арестованной суперъяхты Amadea, предположительно принадлежащей российскому миллиардеру Сулейману Керимову, обходится правительству США в $600 тыс. ежемесячно. Об этом сообщили федеральные прокуроры Манхэттена в окружном суде США.

Прокуроры назвали такую сумму чрезмерной и призвали продать яхту на аукционе. Право собственности оспаривает другой российский бизнесмен, не находящийся под санкциями — владелец «ННК-Ойл» Эдуард Худайнатов. По словам прокуроров, ему предложили оплатить содержание судна, переговоры провалились. Прокуратура США считает Худайнатова подставным лицом, чтобы замаскировать роль Керимова.

Amadea была построена на верфи в Гамбурге. Ее длина — 106 м, на ее борту восемь кают, обслуживанием судна занимаются 36 человек, сообщается на сайте немецкой судостроительной компании Lürssen. Портал Superyacht Fan оценивает стоимость яхты в $325 млн, а ее владельцем называет «неизвестного миллиардера».

Яхту Amadea задержали на Фиджи в апреле 2022 года, но уже в июне местный Верховный суд постановил, что ее следует переместить из страны, поскольку стоянка «дорого обходится правительству Фиджи», а расходы стали «пустой тратой» во время длительных юридических споров. Суд также указал, что яхта вошла в воды государства, не имея соответствующего разрешения, в надежде, вероятно, избежать уголовного преследования со стороны США.

Верховный суд Фиджи разрешил конфисковать Amadea по ордеру США. Летом 2022 года она прибыла в Калифорнию, на нем подняли американский флаг. ФБР оценивало эксплуатационные расходы на судно от $25 до $30 млн в год.

Керимов занимает 13-ю позицию в рейтинге российских миллиардеров, составленным Forbes. По оценке издания, состояние Керимова и его семьи — $10,5 млрд.