 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Содержание «яхты Керимова» обошлось США в $7 млн в год

Reuters: США оценили траты на содержание «яхты Керимова» в $7 млн ежегодно
Сюжет
Война санкций
Суперъяхта Amadea, которую США связывают с Сулейманом Керимовым, находится в США. Прокуратура подсчитала, что на ее содержание тратят $600 тыс. ежемесячно — или более $7 млн в год. Право собственности оспаривает другой бизнесмен

Содержание арестованной суперъяхты Amadea, предположительно принадлежащей российскому миллиардеру Сулейману Керимову, обходится правительству США в $600 тыс. ежемесячно. Об этом сообщили федеральные прокуроры Манхэттена в окружном суде США.

Прокуроры назвали такую сумму чрезмерной и призвали продать яхту на аукционе. Право собственности оспаривает другой российский бизнесмен, не находящийся под санкциями — владелец «ННК-Ойл» Эдуард Худайнатов. По словам прокуроров, ему предложили оплатить содержание судна, переговоры провалились. Прокуратура США считает Худайнатова подставным лицом, чтобы замаскировать роль Керимова.

Amadea была построена на верфи в Гамбурге. Ее длина — 106 м, на ее борту восемь кают, обслуживанием судна занимаются 36 человек, сообщается на сайте немецкой судостроительной компании Lürssen. Портал Superyacht Fan оценивает стоимость яхты в $325 млн, а ее владельцем называет «неизвестного миллиардера».

Бизнесмен и море: какие яхты предпочитают российские миллиардеры
Фотогалерея 

Яхту Amadea задержали на Фиджи в апреле 2022 года, но уже в июне местный Верховный суд постановил, что ее следует переместить из страны, поскольку стоянка «дорого обходится правительству Фиджи», а расходы стали «пустой тратой» во время длительных юридических споров. Суд также указал, что яхта вошла в воды государства, не имея соответствующего разрешения, в надежде, вероятно, избежать уголовного преследования со стороны США.

Верховный суд Фиджи разрешил конфисковать Amadea по ордеру США. Летом 2022 года она прибыла в Калифорнию, на нем подняли американский флаг. ФБР оценивало эксплуатационные расходы на судно от $25 до $30 млн в год.

Керимов занимает 13-ю позицию в рейтинге российских миллиардеров, составленным Forbes. По оценке издания, состояние Керимова и его семьи — $10,5 млрд.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сулейман Керимов США суперъяхта Эдуард Худайнатов
Материалы по теме
Путин в Дербенте вспомнил, как посоветовал Керимову «заняться родиной»
Политика
Владелец Burevestnik заявил о «классово доступном» отдыхе на яхтах
Бизнес
Приставы арестовали яхту жителя Петербурга из-за долгов по алиментам
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,15 (+0,21) Инвестиции, 12 фев, 17:18 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 91,08 (+0,19) Инвестиции, 12 фев, 17:18
Бизнес из России заявил о более масштабных проблемах с платежами в Турции Бизнес, 01:00
МВФ сообщил о лучшем положении экономики России, чем ожидалось Экономика, 00:58
Самый большой военный корабль Великобритании отправился на учения НАТО Политика, 00:49
У метро и МЦК: новые дома с лучшей транспортной доступностью РБК и ПИК, 00:12
Содержание «яхты Керимова» обошлось США в $7 млн в год Бизнес, 00:09
В Днепре прогремели взрывы Политика, 00:08
«Один из лучших». Рекордсмен мира в марафоне погиб в ДТП в 24 года Спорт, 00:03
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
ЦБ допустил ввод ценового лимита на покупки в рассрочку без переплат Финансы, 00:00
Каллас назвала слова Трампа о тратах на оборону «будильником» для ЕС Политика, 12 фев, 23:57
Шольц предложил повысить траты на оборону: «танки не лежат на полке» Политика, 12 фев, 23:43
«Нигерийский принц» и программы-вымогатели: история кибермошенничества РБК и Сбер, 12 фев, 23:30
В Литве задержали проигравшего в казино €27 млн менеджера Общество, 12 фев, 23:23
Газманов объяснил отмену концертов в Подмосковье Общество, 12 фев, 22:37
Маск назвал безумной идею импичмента Трампу из-за отказа помогать Украине Политика, 12 фев, 22:33