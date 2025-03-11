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Военная операция на Украине ,  
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Рубио допустил неформальные переговоры с Зеленским

Госсекретарь США Рубио допустил неформальные переговоры с Зеленским
Сюжет
Военная операция на Украине
Предполагается, что собеседником Зеленского со стороны США будет только Трамп, но встреча с госсекретарем также не исключена. Делегации Киева и Вашингтона начали переговоры в Саудовской Аравии
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Разговор госсекретаря Марко Рубио с украинским президентом Владимиром Зеленским может состояться на неформальном уровне в связи с переговорами делегаций двух стран в Саудовской Аравии. Рубио не стал исключать такой возможности.

Госсекретарь напомнил, что Зеленский не входит в переговорную группу, после чего его спросили, рассматривается ли идея неформальной беседы с украинским лидером. «Возможно. Как я уже сказал, его встречи, вероятно, будут непосредственно с президентом [США Дональдом Трампом], но это возможно. Но это не входит в наши планы на завтрашнюю встречу. Он подобрал свою команду, и именно она приедет», — сказал Рубио.

С чем США и Украина подошли к переговорам в Саудовской Аравии
Политика
Марко Рубио

Встреча украинской и американской делегаций началась в 12:00 мск. В делегации США говорили, что намерены обсудить с Киевом территориальные вопросы и вопросы безопасности, причем от прогресса в диалоге будет зависеть возобновление военной помощи.

По словам Рубио, Украине придется уступить территорию при любом варианте мирного соглашения, но и Москве «придется пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или хотя бы приостановить его каким-либо образом, в той или иной форме». Трамп тоже ранее предупреждал о неизбежности уступок со стороны Украины и России.

Российский президент Владимир Путин выражал готовность к компромиссам. «Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему. И мы всегда должны быть готовыми отстаивать наши интересы», — сказал его представитель Дмитрий Песков.

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Владимир Зеленский Марко Рубио Украина США Саудовская Аравия
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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