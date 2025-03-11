Рубио допустил неформальные переговоры с Зеленским

Предполагается, что собеседником Зеленского со стороны США будет только Трамп, но встреча с госсекретарем также не исключена. Делегации Киева и Вашингтона начали переговоры в Саудовской Аравии

Марко Рубио (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Разговор госсекретаря Марко Рубио с украинским президентом Владимиром Зеленским может состояться на неформальном уровне в связи с переговорами делегаций двух стран в Саудовской Аравии. Рубио не стал исключать такой возможности.

Госсекретарь напомнил, что Зеленский не входит в переговорную группу, после чего его спросили, рассматривается ли идея неформальной беседы с украинским лидером. «Возможно. Как я уже сказал, его встречи, вероятно, будут непосредственно с президентом [США Дональдом Трампом], но это возможно. Но это не входит в наши планы на завтрашнюю встречу. Он подобрал свою команду, и именно она приедет», — сказал Рубио.

Встреча украинской и американской делегаций началась в 12:00 мск. В делегации США говорили, что намерены обсудить с Киевом территориальные вопросы и вопросы безопасности, причем от прогресса в диалоге будет зависеть возобновление военной помощи.

По словам Рубио, Украине придется уступить территорию при любом варианте мирного соглашения, но и Москве «придется пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или хотя бы приостановить его каким-либо образом, в той или иной форме». Трамп тоже ранее предупреждал о неизбежности уступок со стороны Украины и России.

Российский президент Владимир Путин выражал готовность к компромиссам. «Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему. И мы всегда должны быть готовыми отстаивать наши интересы», — сказал его представитель Дмитрий Песков.