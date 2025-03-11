Песков призвал не спешить «надевать розовые очки» по поводу Украины и США

Украине хватит оружия на «многие-многие месяцы» даже после прекращения поставок из США, поэтому следует надеяться на лучшее, но «все-таки быть готовыми к худшему», посоветовал Песков

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Не стоит наивно воспринимать ухудшение отношений между Украиной и США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на конференции «Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы».

«Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему. И мы всегда должны быть готовыми отстаивать наши интересы», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Он заметил, что многие спешат надеть «розовые очки говорить о том, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружения или уже прекратили, сейчас [Илон] Маск отключит свои системы связи, и все у нас получится». По его мнению, Киев успел получить столько оружия, что даже после остановки поставок «у украинцев будет еще многие-многие месяцы, чем и на что воевать».

«Если Маск отключит свое [оборудование], то сразу включат что-то другое. В этом мире не бывает пустых ниш. Но у наших ребят получается и без всяких отключений, получается без всяких остановок. И они идут вперед», — добавил Песков.

США в начале марта приостановили поставки военной помощи Украине и перестали делиться разведданными, необходимых для наступательных действий ВСУ. Возобновление поставок зависит от заинтересованности украинской стороны в переговорах или мирном урегулировании конфликта, предупреждают американские власти.

Маск пообещал никогда не лишать украинских военных доступа к Starlink: «Если говорить предельно ясно, то, как бы я ни был не согласен с политикой в отношении Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы».