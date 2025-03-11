В Подмосковье при атаке дронов пострадали трое детей

Дети подверглись стрессу и получили небольшие ссадины, с ними работают психологи, рассказала Львова-Белова. В Подмосковье погибли двое мужчин, еще восемь человек ранены, а пятеро обратились с эмоциональным шоком

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Трое детей, двум из которых меньше трех лет, пострадали при атаке беспилотников в Московской области. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«У ребят небольшие ссадины на коже, перенесли стресс. Состояние здоровья удовлетворительное. Вся необходимая помощь, в том числе психологическая, оказывается», — написала она в телеграм-канале.

Погибли два человека, 50-летний и 38-летний мужчины. Ранее сообщалось о восьми пострадавших: это пятеро взрослых и четырехлетний ребенок в Видном, 44-летний мужчина с ранением живота, открытым переломом плеча и ранением голени осколками из Домодедово и 43-летняя женщина с повреждением кишечника и рваной раной груди из деревни Котляково. Еще пятеро обратились к врачам из-за стресса, телесных травм у них нет.

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В Московской области сбит 91 беспилотник, сообщило Минобороны. Московский мэр Сергей Собянин уточнял, что 74 направлялись в сторону столицы. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.

Семьям погибших выплатят от Московской области по 1 млн руб., раненым — от 100 до 500 тыс. руб., в зависимости от тяжести травм.