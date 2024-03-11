СБУ заявила, что глава российской администрации в Балаклее получил 14 лет

СБУ сообщила о сроке для главы российской администрации в Балаклее

Этот город находился под российским контролем с марта по сентябрь 2022 года. Чиновник, возглавлявший администрацию Балаклеи в это время, приговорен украинским судом к лишению свободы на 14 лет

Фото: SecurSerUkraine / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Украинский суд приговорил главу российской администрации Балаклеи к лишению свободы сроком 14 лет, говорится в сообщении СБУ. Спецслужба не уточняет, какой именно суд вынес вердикт. Имя осужденного также не приводится. Украинский портал LIGA.net сообщил, что это Олег Калайда.

По данным ведомства, правоохранительные органы Украины задержали его после перехода Купянска под украинский контроль.

Суд лишил экс-главу администрации города права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 11 лет. Украинские силовики также конфисковали у него частное имущество: недвижимость общей площадью почти 200 кв. м, а также дорогой внедорожник, отмечает СБУ.

По данным украинского следствия, мужчина в прошлом был сотрудником местного подразделения милиции. Когда российские войска вошли в Балаклею в 2022 году (об этом Минобороны России сообщило 3 марта), он поддержал Россию и организовывал дежурство подчиненных на блокпостах. Позже, по данным СБУ, его сделали главой местной общины.

В сентябре 2022 года Минобороны России объявило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма в Харьковской области, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении «для достижения заявленных целей специальной военной операции». В течение трех суток изюмско-балаклейская группировка была свернута и переброшена на территорию ДНР.

В июле 2023 года российские военные взяли под контроль станцию Молчаново на восточном берегу реки Оскол на железнодорожном перегоне Двуречное — Купянск в Харьковской области. В последние недели Минобороны регулярно сообщает об улучшении положения российских войск на купянском направлении.