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Военная операция на Украине ,  
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Канада объяснила проблемы с поставкой Украине купленной у США NASAMS

Канада объяснила проблемы с поставкой Украине NASAMS задержкой со стороны США
Сюжет
Военная операция на Украине
Канада в прошлом году выделила деньги на закупку у США системы NASAMS для Украины, но поставка задерживается из-за бюрократических вопросов, которые Вашингтон решает с норвежским производителем
Билл Блэр
Билл Блэр (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Зенитный ракетный комплекс NASAMS, который Канада купила у США для передачи Украине, не могут отправить Киеву из-за задержки со стороны Соединенных Штатов, заявил министр обороны Канады Билл Блэр, передает Edmonton Journal.

Канада объявила о закупке для Украины комплекса стоимостью $406 млн в прошлом году, деньги на это были выделены в марте 2023 года. Однако США, по словам Блэра, все еще находятся в процессе заключения соглашения с норвежским производителем Kongsberg Defense and Aerospace (он производит комплексы совместно с американской Raytheon). «Американцы должны обеспечить финансирование, чтобы завершить контракты», — сказал министр.

По словам Блэра, без совместного соглашения с США Канаде потребовались бы годы, чтобы приобрести норвежскую систему ПВО. «Мы пытались ускорить этот процесс. К сожалению, американцы столкнулись с определенными трудностями», — сказал он. Edmonton Journal отмечает, что задержка вызвана бюрократическими вопросами.

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17 января The Globe and Mail сообщила, что Блэр встретился с послом США в Канаде Дэвидом Коэном и попросил ускорить передачу Украине NASAMS. По данным издания, отправка задерживалась из-за необходимости заключения соглашения между правительствами США и Украины о приобретении военного оборудования через третью страну. На тот момент переговоры еще продолжались.

США передали Украине первые два комплекса NASAMS в октябре 2022 года; впоследствии Вашингтон несколько раз сообщал о поставках ЗРК Киеву. Канада с начаала 2022 года оказала Украине помощь более чем на $7 млрд, в том числе передала Киеву бронемашины и помогала с обучением пилотов F-16. Россия осуждает Запад за военную помощь Украине, заявляя, что это свидетельствует о вовлеченности этих стран в конфликт.

В январе секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о существенном разрыве между военной помощью, которую обещали предоставить Киеву западные союзники, и тем, что страна получила. «Нам не хватает оружия, особенно того, которое обещали наши партнеры. <...> Можем ли мы кого-то винить? Очевидно нет. Это наша страна и наша ответственность, и мы несем эту ответственность», — сказал он (цитата по Суспiльне).

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Канада США NASAMS поставки оружия военная помощь
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