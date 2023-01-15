В Иране анонсировали поставку Россией Су-35

В иранском парламенте заявили, что заказали у России системы обороны, ракеты и вертолеты и ожидают поставки вооружения в скором времени

Истребители Су-35 (Фото: Илья Наймушин / Reuters)

Заказанные у России истребители Су-35 доставят в Иран в начале следующего года (начало года по местному солнечному календарю приходится на весеннее равноденствие, в 2023 году — 21 марта), сообщил информационному агентству Tasnim член комиссии по национальной безопасности и внешней политике исламского совета (парламента) страны Шахриар Хейдари.

«Мы отдали России такие заказы, как системы обороны, ракеты и вертолеты, и большая часть этого вооружения скоро поступит в страну», — отметил он.

РБК направил запрос в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

В сентябре командующий Военно-воздушными силами республики Хамид Вахеди говорил агентству Barna, что закупка Тегераном у Москвы Су-35 стоит на повестке дня. Он отмечал, что в планы Ирана не входит приобретение Су-30. Вахеди также подчеркивал, что окончательное решение о закупке Су-35 остается за командованием сухопутных войск и Генеральным штабом иранских вооруженных сил.

Су-35 — многоцелевой сверхма­невренный истребитель поколения 4++. Самолет предна­значен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, объек­тов инфраструктуры, прикрытых сред­ствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Разработчиком Су-35 является Опытно-конструкторское бюро Сухого, производством занимается авиационный завод им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Вооруженные силы России применяют Су-35 в ходе спецоперации на Украине, о чем неоднократно сообщали в Минобороны.

В 2015 году глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал «Коммерсанту», что после долгих переговоров был подписан контракт с Китаем о поставке Су-35. Передача самолетов в рамках сделки была завершена в 2018 году, писал «Интерфакс» со ссылкой на источник.