Армения предложила Индии торговый коридор в Россию через Черное море

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 80,4 (+0,26) Инвестиции, 10 мар, 16:19 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 75,94 (+0,04) Инвестиции, 10 мар, 16:19
Богатейший человек Азии перезапустит газировку-конкурента Coca-Cola Бизнес, 16:44
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 16:36
Футбольный «Спартак» представил нового маскота-кабана Спорт, 16:34
Американская горнолыжница побила рекорд по победам на этапах Кубка мира Спорт, 16:28
В ФРГ назвали число уехавших воевать на Украину немецких экстремистов Политика, 16:19
Дания назвала сроки начала передачи танков Leopard Украине Политика, 15:57
Худший клуб РПЛ потерпел шестое поражение в семи последних матчах Спорт, 15:53
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 15:51
Соперник Яна объяснил конфликт с российским бойцом UFC на дуэли взглядов Спорт, 15:28
Армения предложила Индии торговый коридор в Россию через Черное море Политика, 15:10
Глава МИД Украины счел лицемерием отказ Зеленскому выступить на «Оскаре» Политика, 15:08
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 15:06
Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью ситуацией с мигрантами Общество, 15:00
Reuters узнал о беспокойстве США усилением роли Китая в Персидском заливе Политика, 14:59
Война санкций ,  
0 

Армения предложила Индии торговый коридор в Россию через Черное море

ET: Армения предложила Индии торговый коридор в Россию и Европу через Черное море
The Economic Times пишет, что предложенный Арменией маршрут будет проходить параллельно транспортному коридору Север — Юг, а также будет построен в обход Азербайджана. По данным издания, Индия может быть заинтересована в проекте
Фото: Olaf Krüger / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Olaf Krüger / imageBROKER.com / Global Look Press

Армения предложила предоставить Индии торговый коридор через Черное море, чтобы сделать путь товаров в Россию и Европу более быстрым. Предложение было сделано во время визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Индию, пишет The Economic Times (ET).

По данным издания, новый торговый маршрут будет проходить параллельно международному транспортному коридору Север — Юг. Он соединит Мумбаи с Европой через Иран и Армению в обход Азербайджана, с которым у Дели и Еревана «натянутые отношения».

Источники ET отметили, что Армения, чьи связи с Индией «в последние годы оживились», искала инвестиции для торгового коридора долгое время.

Как отмечает издание, новый коридор создаст дополнительный маршрут в обход Суэцкого канала во избежание конфронтации между Россией и Западом. «Поскольку новая холодная война подрывает экономические и политические отношения России и Запада, любой крупномасштабный транзит грузов, проходящих через границу России и Европы, выглядит слишком рискованным для международных логистических и страховых компаний», — заявил ET политолог и старший научный сотрудник APRI Armenia Бениамин Погосян.

По его словам, потребность Индии в дополнительных торговых путях также остается актуальной. Он напомнил, что еще в 2016 году Иран выдвинул проект нового международного транспортного коридора Персидский залив — Черное море, который должен был соединить Иран с Европой и Россией через Южный Кавказ. Переговоры были приостановлены во время пандемии COVID-19, но все потенциальные участники проекта, в том числе Иран, Армения, Грузия и Азербайджан, выражали заинтересованность в участии, отметил Погосян. «Коридор Персидский залив — Черное море хорошо вписывается в планы Индии, поскольку она ищет дополнительные маршруты для выхода в Европу», — указывают авторы статьи.

Читайте на РБК Pro
Миллиардеры-вегетарианцы: Дуров, Брэнсон, Амбани — об отказе от мяса
Утром или вечером: когда эффективнее всего заниматься спортом
Чем может обернуться попытка навязать подростку выбор профессии
Снуп Дог и пузырь: что погубило первого киберспортивного «единорога»

Международный транспортный коридор (МТК) «Север — Юг» — проект мультимодального маршрута транспортировки пассажиров и грузов, общая протяженность от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи — 7,2 тыс. км. После завершения проекта по маршруту будет осуществляться транзит грузов из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию (через Каспийское море) и далее в Северную и Западную Европу. Предполагаемая пропускная способность коридора — 30 млн т груза в год.

В декабре Bloomberg писал, что после начала российской спецоперации на Украине Россия и Иран активно занялись строительством трансконтинентального торгового маршрута. По данным агентства, Москва намерена установить круглогодичное водное сообщение между Азовским и Каспийским морями, расширив существующие судоходные каналы, а Тегеран расширяет железнодорожную сеть до иранского порта Чабахар на побережье Оманского залива.

Создание коридора Север — Юг должно помочь России решить логистические проблемы, вызванные санкциями, говорил в мае глава Минтранса Виталий Савельев. Частью этого коридора, который пока находится в стадии проекта, являются прикаспийские порты Астрахань на Волге, Оля на Волго-Каспийском канале и Махачкала в Каспийском море.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Индия Армения торговля санкции Черное море Россия Европа
Материалы по теме
Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии
Экономика
ЦБ заявил о снижении профицита внешней торговли России почти в три раза
Экономика
МИД сообщил о подготовке соглашения об упрощенном визовом режиме с Индией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter