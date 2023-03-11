Армения предложила Индии торговый коридор в Россию через Черное море

The Economic Times пишет, что предложенный Арменией маршрут будет проходить параллельно транспортному коридору Север — Юг, а также будет построен в обход Азербайджана. По данным издания, Индия может быть заинтересована в проекте

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Армения предложила предоставить Индии торговый коридор через Черное море, чтобы сделать путь товаров в Россию и Европу более быстрым. Предложение было сделано во время визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Индию, пишет The Economic Times (ET).

По данным издания, новый торговый маршрут будет проходить параллельно международному транспортному коридору Север — Юг. Он соединит Мумбаи с Европой через Иран и Армению в обход Азербайджана, с которым у Дели и Еревана «натянутые отношения».

Источники ET отметили, что Армения, чьи связи с Индией «в последние годы оживились», искала инвестиции для торгового коридора долгое время.

Как отмечает издание, новый коридор создаст дополнительный маршрут в обход Суэцкого канала во избежание конфронтации между Россией и Западом. «Поскольку новая холодная война подрывает экономические и политические отношения России и Запада, любой крупномасштабный транзит грузов, проходящих через границу России и Европы, выглядит слишком рискованным для международных логистических и страховых компаний», — заявил ET политолог и старший научный сотрудник APRI Armenia Бениамин Погосян.

По его словам, потребность Индии в дополнительных торговых путях также остается актуальной. Он напомнил, что еще в 2016 году Иран выдвинул проект нового международного транспортного коридора Персидский залив — Черное море, который должен был соединить Иран с Европой и Россией через Южный Кавказ. Переговоры были приостановлены во время пандемии COVID-19, но все потенциальные участники проекта, в том числе Иран, Армения, Грузия и Азербайджан, выражали заинтересованность в участии, отметил Погосян. «Коридор Персидский залив — Черное море хорошо вписывается в планы Индии, поскольку она ищет дополнительные маршруты для выхода в Европу», — указывают авторы статьи.

Международный транспортный коридор (МТК) «Север — Юг» — проект мультимодального маршрута транспортировки пассажиров и грузов, общая протяженность от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи — 7,2 тыс. км. После завершения проекта по маршруту будет осуществляться транзит грузов из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию (через Каспийское море) и далее в Северную и Западную Европу. Предполагаемая пропускная способность коридора — 30 млн т груза в год.

В декабре Bloomberg писал, что после начала российской спецоперации на Украине Россия и Иран активно занялись строительством трансконтинентального торгового маршрута. По данным агентства, Москва намерена установить круглогодичное водное сообщение между Азовским и Каспийским морями, расширив существующие судоходные каналы, а Тегеран расширяет железнодорожную сеть до иранского порта Чабахар на побережье Оманского залива.

Создание коридора Север — Юг должно помочь России решить логистические проблемы, вызванные санкциями, говорил в мае глава Минтранса Виталий Савельев. Частью этого коридора, который пока находится в стадии проекта, являются прикаспийские порты Астрахань на Волге, Оля на Волго-Каспийском канале и Махачкала в Каспийском море.