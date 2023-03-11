Власти Финляндии удивились идее премьера передать Украине истребители

Финляндия к 2026-му начнет заменять устаревшие истребители на новые F-16, списанные модели можно было бы передать Украине, допустила премьер. Президент и глава Минобороны Финляндии заявили, что такая идея с ними не обсуждалась

Истребитель Hornet (Фото: Mark Bucher / U.S. Navy / Getty Images)

Финский премьер Санна Марин ни с кем не обсуждала свою идею передать Украине списанные истребители Hornet до того, как озвучила ее на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом агентству SST заявил президент республики Саули Ниинистё, пишет Helsingin Sanomat.

«Об этом ни с кем не говорили», — сказал он.

Намерение передать Украине истребители Hornet не обсуждалось и с министром обороны Антти Кайкконеном, он рассказал Iltalehti, что предостерег бы премьер-министра от этой идеи. Насколько известно главе Минобороны Финляндии, об этой инициативе не было известно заранее и командующему силами обороны Тиму Кивинену.

Министр отметил, что с 2026 года страна начнет получать истребители F-35, так что Hornet понадобятся самой Финляндии в целях обороны. С другой стороны, продолжил он, к концу срока службы они значительно изнашиваются, так что ценность их «довольно низка». При таких вводных передача Украине истребителей Hornet становится сложной задачей, считает Кайкконен.

Финляндия приобретает 64 истребителя F-35A Lightning II, произведенных Lockheed Martin. Нынешний авиапарк Hornet планируют выводить из эксплуатации с 2025 года, сейчас у страны 62 F/A-18 Hornet, произведенных McDonnell Douglas. Прежде власти Финляндии планировали использовать списанные Hornet для запасных частей.

О возможности передать ВСУ списанные истребители финский премьер заявила накануне, 10 марта, во время визита в Киев. «Да, я думаю, мы можем обсудить и Hornet, можно ли будет передать их Украине и какая подготовка потребуется», — не исключила она. Марин подчеркнула, что пока никаких решений принято не было, соответствующие обсуждения ведутся пока лишь на ранней стадии, а вопрос передачи истребителей требует широкого международного сотрудничества.

«Финляндия находится здесь в интересном положении, потому что мы уже приняли решение о новой закупке и у нас есть действующее оборудование. Мы можем оценить использование этого оборудования», — сказала премьер, добавив также, что необходимо учитывать геополитическое положение страны и необходимости заботиться о собственной обороне.

Марин напомнила, что 2 апреля в Финляндии пройдут очередные парламентские выборы, однако Украина может рассчитывать на продолжение поддержки со стороны Хельсинки вне зависимости от их результатов благодаря широкому национальному консенсусу по этому вопросу. Финляндия уже направила ВСУ 13 пакетов военной помощи, стоимость последнего оценивается в €750 млн. Марин анонсировала 14-й пакет, отметив, что и этого будет недостаточно для Киева.

Власти России критикуют передачу Украине западных вооружений, в том числе обсуждение расширения номенклатуры будущих поставок. Кремль заявил о росте напряжения из-за передачи ВСУ современных танков западного образца и предупредил об аналогичной тенденции из-за «продолжения дискуссии теперь уже по авиационной компоненте».