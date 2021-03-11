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Захарова обвинила руководство Twitter в двойных стандартах

Администрация Twitter обвиняет Россию в попытках ограничить свободу слова в интернете, однако сама занимается тем же. Об этом написала в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять работу соцсети, власти обвинили ее в неудалении противозаконного контента. Twitter в ответ указал, что «глубоко обеспокоен участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».

«Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал президента США, или в другом», — поинтересовалась Захарова.

Роскомнадзор замедлил трафик Twitter. Что важно знать об ограничениях
Технологии и медиа
Фото:Global Look Press

По ее мнению, компания выражает «обеспокоенность тем, чем сама же и занимается».

Роскомнадзор пояснял, что своими действиями пытается принудить Twitter к соблюдению норм российского законодательства и защитить россиян от «влияния противоправного контента». По сообщению службы, с 2017 года сервис не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотиков. Российский регулятор отметил, что его требования Twitter демонстративно игнорирует.

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Это первый случай, когда Роскомнадзор применяет техническую возможность замедления трафика. Ограничение должно коснуться всех мобильных устройств и 50% стационарных. Как пояснил представитель ведомства, используемый механизм предполагает замедление передачи фото- и видеоконтента, без ограничения передачи текстовых сообщений. Если Twitter продолжит не исполнять требования Роскомнадзора, его могут полностью заблокировать в России.

Мария Захарова Twitter блокировка
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