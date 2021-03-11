Захарова обвинила руководство Twitter в двойных стандартах

Администрация Twitter обвиняет Россию в попытках ограничить свободу слова в интернете, однако сама занимается тем же. Об этом написала в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять работу соцсети, власти обвинили ее в неудалении противозаконного контента. Twitter в ответ указал, что «глубоко обеспокоен участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».

«Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал президента США, или в другом», — поинтересовалась Захарова.

По ее мнению, компания выражает «обеспокоенность тем, чем сама же и занимается».