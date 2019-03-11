США пригрозили Германии сокращением обмена разведданными из-за Huawei

Посол США в Германии написал письмо министру экономики ФРГ, указав, что участие китайской корпорации в развитии сетей 5G недопустимо. Это может поставить под угрозу контакты между США и союзниками, указал дипломат

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Вашингтон предупредил Берлин об ограничении обмена разведданными, если немецкие власти позволят китайской корпорации Huawei принять участие в запуске в стране мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо посла США в Германии Ричарда Гренелла к министру экономики ФРГ Петеру Альтмайеру.

В письме говорится, что безопасные системы коммуникации имеют важное значение для сотрудничества в области безопасности и разведки, а такие компании, как Huawei или контролируемый китайским правительством ZTE, могут «представлять угрозу конфиденциальности» контактов между США и союзниками.

Полностью прекращать обмен разведданными США не собираются, пересказывает позицию чиновника Госдепа газета, но он не сможет проходить на том же уровне и с той же степенью прозрачности, что сейчас.

Вашингтон впервые предупреждает союзника, что без ограничений на работу Huawei сотрудничество с США в области безопасности может быть сокращено, говорится в статье. Европейские страны полагаются на разведданные США в вопросах борьбы с терроризмом, приводит пример такого сотрудничества WSJ, — Германия благодаря сотрудничеству смогла предотвратить теракт в Кельне в 2018 году, рассказали WSJ чиновники в США и Германии.

Пресс-секретарь посольства США в Германии и представитель Министерства экономики Германии подтвердили газете Financial Times передачу письма.