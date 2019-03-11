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Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
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США пригрозили Германии сокращением обмена разведданными из-за Huawei
Посол США в Германии написал письмо министру экономики ФРГ, указав, что участие китайской корпорации в развитии сетей 5G недопустимо. Это может поставить под угрозу контакты между США и союзниками, указал дипломат
Фото: Aly Song / Reuters

Вашингтон предупредил Берлин об ограничении обмена разведданными, если немецкие власти позволят китайской корпорации Huawei принять участие в запуске в стране мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо посла США в Германии Ричарда Гренелла к министру экономики ФРГ Петеру Альтмайеру.

В письме говорится, что безопасные системы коммуникации имеют важное значение для сотрудничества в области безопасности и разведки, а такие компании, как Huawei или контролируемый китайским правительством ZTE, могут «представлять угрозу конфиденциальности» контактов между США и союзниками.

Полностью прекращать обмен разведданными США не собираются, пересказывает позицию чиновника Госдепа газета, но он не сможет проходить на том же уровне и с той же степенью прозрачности, что сейчас.

Вашингтон впервые предупреждает союзника, что без ограничений на работу Huawei сотрудничество с США в области безопасности может быть сокращено, говорится в статье. Европейские страны полагаются на разведданные США в вопросах борьбы с терроризмом, приводит пример такого сотрудничества WSJ, — Германия благодаря сотрудничеству смогла предотвратить теракт в Кельне в 2018 году, рассказали WSJ чиновники в США и Германии.

Пресс-секретарь посольства США в Германии и представитель Министерства экономики Германии подтвердили газете Financial Times передачу письма.

По словам пресс-секретаря посольства, позиция США по сетевой безопасности «хорошо известна». Присутствие ненадежных операторов в немецких сетях «может вызвать вопросы о целостности и конфиденциальности сообщений внутри этой страны, а также между этой страной и ее союзниками», отметил он. «В будущем это может поставить под угрозу оперативное сотрудничество и обмен информацией, особенно во время кризиса», — подчеркнул пресс-секретарь.

Минюст США в конце января официально обвинил Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве, связанном с нарушением антииранских санкций. В Минюсте указывали, что в 2012 году сотрудники Huawei завладели данными и некоторыми элементами робота Tappy, созданного американской компанией T-Mobile для имитации использования смартфонов.

Расследование дела о хищении коммерческой тайны длится с 2014 года. Также в министерстве указывали, что Huawei предоставила недостоверную информацию об отношениях со своим иранским подразделением, по факту ведя теневой бизнес в Иране. В компании отвергали все обвинения.

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В декабре в Канаде по запросу США была задержана Мэн Ваньчжоу по подозрению в нарушении антииранских санкций. Правительство Китая обращалось к США с требованием отменить ордер на ее арест. Канадские власти 1 марта начали процесс экстрадиции Мэн в США, Китай выразил протест. Мэн также подала в суд на правительство Канады.

Госдепартамент США в феврале предостерег европейские страны от закупок оборудования Huawei для использования систем 5G. «Мы призываем людей не спешить и не подписывать контракты с ненадежными поставщиками из таких стран, как Китай», — подчеркивали в Госдепе.

Автор: Григорий Дубов
При участии: Андрей Гатинский
Теги: Германия, Китай, Huawei, Разведка
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