Axios назвал дату первого заседания «Совета мира»

Белый дом выбрал дату первого заседания «Совета мира», созданного Трампом для урегулирования ситуации в секторе Газа. Axios узнал, что администрация Трампа уже созванивается с представителями стран, чтобы согласовать конференцию

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Белый дом планирует провести первое заседание «Совета мира» в американской столице, Вашингтоне, 19 февраля. Об этом сообщили чиновники и дипломаты Соединенных Штатов Axios.

Первая встреча пройдет на уровне лидеров стран, приглашенных администрацией президента США Дональда Трампа участвовать в объединении. «Это будет первое заседание «Совета мира» и конференция по сбору средств на восстановление Газы», — заявил американский чиновник.

Цель Белого дома — реализация второго этапа плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

При этом часть стран выступила против выплат в размере $1 млрд, которые, по задумке Трампа, должны пойти на восстановление разрушенного войной сектора Газа. Страны-доноры не решились выделять средства на план восстановления Газы до тех пор, пока ХАМАС не разоружится, узнал Reuters. Семь западных дипломатов пояснили, что задержка финансирования также вызвана требованием некоторых потенциальных доноров, чтобы средствами управляла Организация Объединенных Наций, а не «Совет мира», созданный президентом США.

Накануне, 6 февраля, Белый дом начал контакты с представителями администраций стран — участниц «Совета мира» для решения логистических вопросов. Axios сообщил, что место встречи уже выбрано — это Институт мира (USIP), который по указу Трампа был переименован в Институт мира имени Дональда Дж. Трампа. «Пока ничего не подтверждено, но администрация планирует мероприятие и начала проверять, какие лидеры смогут на нем присутствовать», — рассказал источник издания.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе зять американского президента Джаред Кушнер, активно участвовавший в переговорах о будущем Газы, заявил, что в ближайшие недели в Вашингтоне состоится мероприятие, на котором «мы объявим о многих вкладах, которые будут сделаны <...> частным сектором».

«Совет мира» был учрежден Трампом 16 января. Хотя он создавался в рамках урегулирования конфликта в секторе Газа, президент США допускал, что его функции могут быть расширены, а в Белом доме неофициально не исключили, что он сможет выполнять функции альтернативы ООН, где право вето есть лично у Трампа. Срок членства в организации ограничивается тремя годами, однако при уплате взноса в размере $1 млрд оно становится бессрочным.