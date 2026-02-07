 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Axios назвал дату первого заседания «Совета мира»

Axios: первое заседание «Совета мира» Трампа пройдет 19 февраля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Белый дом выбрал дату первого заседания «Совета мира», созданного Трампом для урегулирования ситуации в секторе Газа. Axios узнал, что администрация Трампа уже созванивается с представителями стран, чтобы согласовать конференцию
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Белый дом планирует провести первое заседание «Совета мира» в американской столице, Вашингтоне, 19 февраля. Об этом сообщили чиновники и дипломаты Соединенных Штатов Axios.

Первая встреча пройдет на уровне лидеров стран, приглашенных администрацией президента США Дональда Трампа участвовать в объединении. «Это будет первое заседание «Совета мира» и конференция по сбору средств на восстановление Газы», — заявил американский чиновник.

Цель Белого дома — реализация второго этапа плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

При этом часть стран выступила против выплат в размере $1 млрд, которые, по задумке Трампа, должны пойти на восстановление разрушенного войной сектора Газа. Страны-доноры не решились выделять средства на план восстановления Газы до тех пор, пока ХАМАС не разоружится, узнал Reuters. Семь западных дипломатов пояснили, что задержка финансирования также вызвана требованием некоторых потенциальных доноров, чтобы средствами управляла Организация Объединенных Наций, а не «Совет мира», созданный президентом США.

Что известно о «Совете мира» Трампа и кого в него пригласили
Политика
Дональд Трамп

Накануне, 6 февраля, Белый дом начал контакты с представителями администраций стран — участниц «Совета мира» для решения логистических вопросов. Axios сообщил, что место встречи уже выбрано — это Институт мира (USIP), который по указу Трампа был переименован в Институт мира имени Дональда Дж. Трампа. «Пока ничего не подтверждено, но администрация планирует мероприятие и начала проверять, какие лидеры смогут на нем присутствовать», — рассказал источник издания.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе зять американского президента Джаред Кушнер, активно участвовавший в переговорах о будущем Газы, заявил, что в ближайшие недели в Вашингтоне состоится мероприятие, на котором «мы объявим о многих вкладах, которые будут сделаны <...> частным сектором».

«Совет мира» был учрежден Трампом 16 января. Хотя он создавался в рамках урегулирования конфликта в секторе Газа, президент США допускал, что его функции могут быть расширены, а в Белом доме неофициально не исключили, что он сможет выполнять функции альтернативы ООН, где право вето есть лично у Трампа.

Срок членства в организации ограничивается тремя годами, однако при уплате взноса в размере $1 млрд оно становится бессрочным.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Газа Израиль Палестина Дональд Трамп Совет мира
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Материалы по теме
Израиль вернул тело последнего погибшего заложника ХАМАС
Политика
ЦАХАЛ признала гибель почти 72 тыс. жителей Газы за время конфликта
Политика
В Кремле увидели новые горизонты в идее передать $1 млрд в «Совет мира»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
На Солнце внезапно завершился мощный всплеск активности Общество, 12:16
Зеленский раскрыл, когда США предлагают Киеву закончить конфликт Политика, 12:14
Российские военные взяли под контроль Чугуновку в Харьковской области Политика, 12:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
В США мужчина попытался проникнуть в дом чиновника администрации Трампа Политика, 12:12
Российские спортсмены вступают в борьбу. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:10
Минэнерго Украины сообщило о снижении мощности АЭС после ударов Политика, 12:08
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
На Олимпиаде швейцарских хоккеисток изолировали из-за норовируса Спорт, 12:05
Криптобиржа Bithumb по ошибке перечислила пользователям более $40 млрд Финансы, 12:03
Хватит одного раза: новые данные о необходимом объеме физических нагрузок Образование, 12:03
Губернатор Гладков сообщил об обстреле Белгорода Политика, 11:57
Axios назвал дату первого заседания «Совета мира» Политика, 11:39
Суд арестовал мужчину, который проник с ножом в детский сад в Бугуруслане Общество, 11:36
С какими проблемами столкнулись участники, журналисты и гости Олимпиады Спорт, 11:31