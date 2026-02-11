 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Гладков заявил, что переживает за информирование жителей из-за Telegram

Гладков заявил, что переживает за донесение информации из-за замедления Telegram
Канал губернатора Белгородской области был главным способом оповещения населения об угрозах безопасности, но теперь с оперативным донесением информации могут возникнуть проблемы, сообщил Гладков. Он призвал подписчиков идти в Max
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Telegram долгое время был главным источником доведения информации до населения и теперь его замедление может повлиять на процесс оперативного оповещения, заявил в своем канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«За весь период нашего общения с вами мой телеграм-канал был главным источником доведения информации, в первую очередь той, что касается вашей безопасности, исходя из очень быстро меняющейся оперативной обстановки. Я переживаю, что замедление телеграм-канала может повлиять на донесение оперативной информации до вас, в случае если обстановка будет ухудшаться, а мы с вами прифронтовой регион», — написал он.

Гладков призвал подписчиков регистрироваться в мессенджере Max, чтобы не потерять возможность оперативно получать информацию от него.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников с начала военной операции. Гладков в телеграм-канале оповещает о беспилотной и ракетной опасностях, а также о последствиях атак.

Песков словами «очень жаль» ответил на вопрос об ограничениях Telegram
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В России 9 и 10 февраля пользователи жаловались на перебои в работе Telegram. 10 февраля источники РБК сообщили, что Роскомнадзор принял решение начать замедление работы мессенджера. Позже в надзорном ведомстве подтвердили, что продолжают вводить «последовательные ограничения» с целью добиться от Telegram соблюдения российского законодательства и обеспечения безопасности данных россиян.

Основатель Telegram Павел Дуров после этого заявил, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, «несмотря на давление». «Ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением», — отметил он.

Дуров также напомнил, что власти Ирана в 2018 году запретили пользоваться мессенджер на территории страны, однако «большинство иранцев по-прежнему используют Telegram, обходя цензуру».

Весной того же года Telegram был заблокирован в России по решению суда. ФСБ тогда потребовала от платформы ключи шифрования для доступа к перепискам, но руководство мессенджера отказалось их предоставить. Власти решили разблокировать Telegram летом 2020 года.

В Кремле решение о замедлении Telegram также объяснили несоблюдением законов. «Очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Telegram Вячеслав Гладков Белгородская область ограничения мессенджер
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
