Гладков заявил, что переживает за информирование жителей из-за Telegram

Канал губернатора Белгородской области был главным способом оповещения населения об угрозах безопасности, но теперь с оперативным донесением информации могут возникнуть проблемы, сообщил Гладков. Он призвал подписчиков идти в Max

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Telegram долгое время был главным источником доведения информации до населения и теперь его замедление может повлиять на процесс оперативного оповещения, заявил в своем канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«За весь период нашего общения с вами мой телеграм-канал был главным источником доведения информации, в первую очередь той, что касается вашей безопасности, исходя из очень быстро меняющейся оперативной обстановки. Я переживаю, что замедление телеграм-канала может повлиять на донесение оперативной информации до вас, в случае если обстановка будет ухудшаться, а мы с вами прифронтовой регион», — написал он.

Гладков призвал подписчиков регистрироваться в мессенджере Max, чтобы не потерять возможность оперативно получать информацию от него.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников с начала военной операции. Гладков в телеграм-канале оповещает о беспилотной и ракетной опасностях, а также о последствиях атак.

В России 9 и 10 февраля пользователи жаловались на перебои в работе Telegram. 10 февраля источники РБК сообщили, что Роскомнадзор принял решение начать замедление работы мессенджера. Позже в надзорном ведомстве подтвердили, что продолжают вводить «последовательные ограничения» с целью добиться от Telegram соблюдения российского законодательства и обеспечения безопасности данных россиян.

Основатель Telegram Павел Дуров после этого заявил, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, «несмотря на давление». «Ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением», — отметил он.

Дуров также напомнил, что власти Ирана в 2018 году запретили пользоваться мессенджер на территории страны, однако «большинство иранцев по-прежнему используют Telegram, обходя цензуру».

Весной того же года Telegram был заблокирован в России по решению суда. ФСБ тогда потребовала от платформы ключи шифрования для доступа к перепискам, но руководство мессенджера отказалось их предоставить. Власти решили разблокировать Telegram летом 2020 года.

В Кремле решение о замедлении Telegram также объяснили несоблюдением законов. «Очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.