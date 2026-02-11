На территории завода в Волгограде возник пожар из-за атаки дронов

Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры в Волгоградской области, заявил губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова приводит пресс-служба администрации области в телеграм-канале.

«В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул.Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада Ягодка, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным пострадавших нет. Сотрудники оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по поиску и ликвидации возможных обломков БПЛА», — говорится в сообщении.

В аэропорту Волгограда с вечера 10 февраля действуют ограничения на полеты.

Материал дополняется.