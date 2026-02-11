 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

На территории завода в Волгограде возник пожар из-за атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры в Волгоградской области, заявил губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова приводит пресс-служба администрации области в телеграм-канале.

«В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул.Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада Ягодка, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным пострадавших нет. Сотрудники оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по поиску и ликвидации возможных обломков БПЛА», — говорится в сообщении.

В аэропорту Волгограда с вечера 10 февраля действуют ограничения на полеты.

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты
Политика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Материал дополняется.

Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
На территории завода в Волгограде возник пожар из-за атаки дронов Политика, 02:14
Песков словами «очень жаль» ответил на вопрос об ограничениях Telegram Технологии и медиа, 02:10
Азербайджан разрешил экспорт армянских товаров через свою территорию Политика, 01:56
Президент Колумбии сообщил о попытке покушения Политика, 01:50
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Reuters узнал о возвращении Total доли ЛУКОЙЛа в заводе в Нидерландах Бизнес, 01:13
Почти 50 дронов сбили над Россией за три часа Политика, 00:54
Гуменник занял 12 место в короткой программе на Олимпиаде Спорт, 00:53
Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов Политика, 00:41
Патриарх выразил соболезнования после гибели священника в Запорожье Общество, 00:31
Юристы объяснили регистрацию ушедшими компаниями товарных знаков в России Бизнес, 00:12
Глава ОКР не исключил попыток отсудить бронзу в скиатлоне для Коростелева Спорт, 00:09
Новый владелец Домодедово рассказал о планах на актив Бизнес, 00:07
Spiegel узнал о планах Берлина сменить посла в России Политика, 00:04