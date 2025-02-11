Трамп заявил о хорошем прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Вашингтон смог достичь хорошего прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп во время встречи с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме.

«Я действительно думаю, что мы добились очень хорошего прогресса», — заявил президент США (цитата по ТАСС).

Ранее Трамп неоднократно говорил, что Соединенные Штаты достигают прогресса в завершении конфликта на Украине. Министр обороны США Пит Хегсет 11 февраля заявил, что Трамп рассчитывает на «скорое» заключение мирной сделки по Украине. Американский президент сообщил, что Киев посетит министр финансов США Скотт Бессент. Bloomberg отмечает, что его визит пройдет в рамках первоначальных обсуждений по обеспечению доступа США к важнейшим полезным ископаемым.

На прошлой неделе американский президент заявил, что Киев должен предложить Вашингтону что-то взамен денег, потраченных на Украину. Он упомянул украинские редкоземельные металлы.