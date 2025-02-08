Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в Курской области
Российские военные в течение суток отразили одну контратаку украинских сил в Курской области. Об этом сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Российские силы нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Никольский, Свердликово, Суджа и Южный. «Отражена одна контратака противника», — сказано в сообщении Минобороны.
За сутки украинские силы потеряли более 320 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин и другую технику.
Украинские силы вторглись в Курскую область 6 августа, с тех пор там идут бои. Накануне Минобороны России сообщило о срыве попытки контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок (расположены к юго-востоку от Суджи). в регионе. По данным оборонного ведомства, все атаки были отражены.
Попытка контрнаступления ВСУ в направлении этих населенных пунктов была предпринята утром 6 февраля, сообщало Минобороны. Тогда ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике, уточняли в министерстве. Российские войска отразили восемь волн атак ВСУ в направлении Черкасской Конопельки и Уланка, потери Украины составили более 200 человек и 50 единиц техники, включая восемь танков, рассказали в ведомстве позднее.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в случае дипломатического урегулирования конфликта Киев будет использовать тему занятия ВСУ приграничной части Курской области. Российский президент Владимир Путин пообещал, что намерения Украины в Курской области провалятся.
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