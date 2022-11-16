Насколько велики шансы Трампа вернуться в Белый дом

Заявление Дональда Трампа об участии в выборах 2024 года прибавит проблем его потенциальным соперникам-республиканцам. У экс-президента США есть шансы получить номинацию от партии, но не занять Белый дом, полагают эксперты

Дональд Трамп (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

С чем Трамп пойдет на выборы 2024 года

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении баллотироваться от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. «Чтобы снова сделать Америку великой, я сегодня вечером выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов», — сказал Трамп под бурные аплодисменты сторонников, выступая в своем поместье Мар-о-Лаго (Флорида). Рядом с ним была его жена Мелания Трамп.

В своей речи, которая длилась час, 45-й президент США не только вспоминал свои достижения, но и говорил об ошибках Джо Байдена, которому он проиграл на выборах 2020 года. При этом, как пишет Politico, Трамп пытался представить четыре года своего правления «в розовом цвете». The New York Times уже сделала разбор его речи, в котором показала, какие из утверждений экс-президента, мягко говоря, приукрашивают действительность.

Трамп уже подал документы, подтверждающие его выдвижение на выборах. Федеральный избирательный комитет подтвердил CNN их получение.

При этом среди его первых предвыборных обещаний — намерение реформировать американскую избирательную систему. «Для того чтобы исключить возможность подтасовок, я немедленно введу требование подтверждения личности избирателей, голосования в день [выборов] и только с применением бумажных бюллетеней», — пообещал он. Трамп ранее неоднократно, но бездоказательно заявлял о фальсификациях на президентских выборах 2020 года, а затем пытался поднять тему фальсификаций в ходе промежуточных выборов в конгресс 8 ноября.

Примечательно, что его выступление состоялось на следующий день после того, как он не явился на слушание комитета 6 января для дачи показаний о его роли в штурме Капитолия в начале 2021 года. Poltico расценило это как доказательство убежденности Трампа в том, что республиканцы смогут взять под контроль палату представителей (пока у них 217 из 218 необходимых для этого мандатов) и прекратить работу комитета. Ранее его адвокаты пытались опротестовать вызов в комитет.

Заявление Трампа о намерении баллотироваться было ожидаемым, говорит РБК американист, кандидат политических наук Игорь Зевелев. «Трамп не смирился даже не со своим поражением на последних выборах, а с тем, что, по его мнению, у него украли результаты выборов и он на самом деле победил. Так думает значительная часть его базы — твердых сторонников, которые и составляют опору Трампа и в Республиканской партии, и на национальной арене. Я думаю, что многие умеренные республиканцы разочарованы, так как они понимают, что Трамп имеет шансы на первичных выборах, где главную роль играют политически активные твердые республиканцы», — сказал эксперт.

Кто войдет в штаб Трампа

Американские СМИ в последнее время неоднократно писали о планах экс-президента вновь выставить свою кандидатуру. Как утверждает The Washington Post, после промежуточных выборов в конгресс, которые не привели к ожидаемому триумфу республиканцев, и выборов губернаторов, на которых поддержанные Трампом кандидаты, в частности в Аризоне и Пенсильвании, не оправдали надежд, ближайшие советники Трампа предлагали ему перенести свою речь на начало декабря, а сейчас сконцентрироваться на ситуации в Джорджии, где предстоит второй тур выборов в сенат и где одним из прошедших в него кандидатов является протеже экс-президента, звезда американского футбола Гершель Уокер. Еще одним аргументом за перенос был и успех Рона Десантиса — потенциального соперника Трампа на выдвижение от республиканцев, который с большим отрывом смог переизбраться на пост губернатора Флориды.

Тем не менее Трамп решил не откладывать выступление. По данным Politico, подготовка к нему велась несколько месяцев, при этом официального руководителя предвыборной кампании не будет — его обязанности будут распределены между ключевыми помощниками экс-президента и его жены. В частности, к штабу примкнут бывший советник Белого дома при Трампе по политическим вопросам Брайан Джек и бывший помощник Мелании Джастин Капорале. Первый возьмет на себя политическую повестку, второй — организационные вопросы. Также должности в штабе получат Клейтон Хенсон и Алекс Лэтчем, которые ранее работали в администрации Трампа.

Старшая дочь Трампа, Иванка, отказалась участвовать в президентской кампании отца, заявив в интервью Fox News Digital, что выбирает семью. «Я очень люблю отца. Но на этот раз я решила отдать приоритет моим маленьким детям и личной, семейной жизни. Я всегда буду любить и поддерживать отца, но вне политической арены», — сказала Иванка, у которой трое детей. В период президентства Трампа она занимала пост его советника, а ее муж Джаред Кушнер — старшего советника и, в частности, продвигал предложенную Трампом «Сделку века», направленную на разрешение палестино-израильского конфликта. Они оба также активно участвовали в президентской кампании Трампа 2016 года.

Как решение Трампа отразится на раскладе сил

Трамп стал первым республиканцем, который заявил о своем намерении баллотироваться от партии на президентских выборах 2024 года, и этим может изменить планы других потенциальных претендентов, полагает CNN. Поскольку, во-первых, у экс-президента сохранилась достаточно внушительная лояльная база среди республиканцев, во-вторых — он может начинать переговоры с крупными финансовыми донорами. Из-за этого менее популярные кандидаты могут столкнуться с проблемами в поиске спонсоров их кампаний.

Издание VOX отмечает, что пока неизвестны планы Десантиса. Несмотря на то что его называют главным соперником Трампа на номинацию от республиканцев, губернатор Флориды может не пойти на репутационный риск с учетом того, что экс-президент пока лидирует в опросах среди республиканцев.

При этом, как пишет издание, могут измениться и планы Байдена относительно второго срока — президент еще не выдвигал свою кандидатуру публично, но не раз озвучивал такое желание. Вероятность того, что в 2024 году повторится ситуация 2020 года, издание оценивает как высокую, но отмечает, что на данный момент у Трампа нет шансов вернуться в Белый дом. Дополнительным препятствием к этому является и ряд расследований, инициированных властями в отношении Трампа как из-за попытки захвата Капитолия, так и из-за подозрений в неправомерном вывозе секретных документов из Белого дома.

Бывший вице-президент Майк Пенс раскритиковал решение Трампа выдвигаться. В своей новой книге он преподнес в новом свете ключевые события четырех лет правления Трампа, в том числе обвинил того в провоцировании захвата Капитолия. Недавно Пенс повторил свои обвинения в интервью CNN. Причиной подобного дистанцирования The Time считает его собственные президентские амбиции. Об этом же писало издание The Hill, напомнив, что перед промежуточными выборами Пенс посещал важные для республиканцев штаты Нью-Гэмпшир, Айову и Южную Каролину, где выступал в поддержку партийных кандидатов.

«На праймериз и в Демократической, и в Республиканской партиях может оказаться выгодной более радикальная риторика, в то время как на выборах на национальной арене преимущество может иметь умеренный кандидат. С этой точки зрения Трамп имеет шансы добиться успеха на праймериз. Никогда не стоит его недооценивать. Но на настоящий момент мне трудно представить, что он может победить на национальных выборах», — говорит Зевелев.

Шансы Трампа на успех очень низкие, считает профессор в области международных отношений Колледжа Гамильтона Алан Кафруни.

«После его сокрушительного поражения в 2020 году промежуточные выборы стали еще одним сокрушительным поражением Трампа, который и был главным фактором слабости ранее предсказываемой «красной волны», — сказал Кафруни РБК. — Поддерживаемые Трампом кандидаты добились плохих результатов: 58% избирателей относились к нему отрицательно, в то время как только 39% дали ему положительную оценку. Не менее важно, что ключевые союзники покинули его, в том числе ведущие сенаторы-республиканцы, медиаимперия Мердока (Fox News) и много правых доноров».

Тем не менее Трампу удалось сохранить крайнюю лояльность множества избирателей-республиканцев, признает эксперт. «Хотя его шансы на победу в президентских выборах кажутся маловероятными, на данный момент у него все еще есть отличные шансы стать кандидатом от республиканцев в 2024 году», — заключил Кафруни.