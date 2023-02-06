В Белгородской области при обстреле погибла женщина

ВСУ обстреляли село Казинка в Валуйском городском округе. Погибшей женщине было 70 лет. Она находилась в хозпостройке, которая загорелась после попадания снаряда

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Женщина погибла при обстреле с украинской стороны в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Очередной обстрел. Погибла женщина в Валуйском городском округе. Приношу всем близким, родным и знакомым самые искренние соболезнования», — сказал Гладков. Он добавил, что обстановка остается сложной, руководство области совместно с Министерством обороны принимают необходимые меры.

В своем телеграм-канале Гладков уточнил, что женщине было 70 лет, а под обстрел попало село Казинка. Погибшая находилась в хозпостройке частного жилого дома, куда прилетел снаряд. Здание загорелось, пожарные начали тушить пожар. Глава округа находится на месте, уточнил губернатор.

С начала военной операции на Украине власти приграничных регионов России регулярно сообщают об обстрелах, пострадавших и работе систем противовоздушной обороны. В области действует высокий уровень террористической опасности.

5 февраля Гладков сообщал, что в Валуйском округе сработала система ПВО, были сбиты две ракеты. Пострадавших и повреждений не было.