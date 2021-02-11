Санду предложила парламенту Молдавии отвергнутую им кандидатуру премьера

Президент Молдавии повторно внесла в парламент кандидатуру премьера через несколько часов после того, как она была отвергнута большинством депутатов

Наталья Гаврилица (Фото: NataliaGavrilitaMF / Facebook)

Президент Молдавии Майя Санду повторно выдвинула Наталью Гаврилицу в качестве кандидата на должность премьер-министра, сообщает агентство MoldPress.

«Я попросила Наталью Гаврилицу подготовить правительственную команду и явиться в парламент», — заявила президент Молдавии.

Она также сообщила, что получила письмо, которое подписали 54 из 101 депутата, в поддержку кандидатуры Марианы Дурлештяну на пост главы кабинета. «В этом письме мы обнаружили подписи сомнительных лиц, в отношении которых есть подозрения, что они выражали свое мнение несвободно. Среди них есть персоны, вовлеченные в кражу миллиарда из банков страны, депутаты, которые множество раз меняли партийную принадлежность, подозреваемые в коррупции и внешнем давлении», — пояснила Санду.

Решение депутатов не поддерживать кандидатуру Гаврилицы не стало неожиданностью, отмечает DW. Все парламентские партии заранее заявили, что не будут голосовать за выдвиженку Санду. У президента есть право снова выдвинуть кандидата на эту должность. Если депутаты отвергнут и его, в марте парламент может быть распущен.