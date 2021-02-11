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Санду предложила парламенту Молдавии отвергнутую им кандидатуру премьера

Президент Молдавии повторно внесла в парламент кандидатуру премьера через несколько часов после того, как она была отвергнута большинством депутатов
Наталья Гаврилица
Наталья Гаврилица (Фото: NataliaGavrilitaMF / Facebook)

Президент Молдавии Майя Санду повторно выдвинула Наталью Гаврилицу в качестве кандидата на должность премьер-министра, сообщает агентство MoldPress.

«Я попросила Наталью Гаврилицу подготовить правительственную команду и явиться в парламент», — заявила президент Молдавии.

Она также сообщила, что получила письмо, которое подписали 54 из 101 депутата, в поддержку кандидатуры Марианы Дурлештяну на пост главы кабинета. «В этом письме мы обнаружили подписи сомнительных лиц, в отношении которых есть подозрения, что они выражали свое мнение несвободно. Среди них есть персоны, вовлеченные в кражу миллиарда из банков страны, депутаты, которые множество раз меняли партийную принадлежность, подозреваемые в коррупции и внешнем давлении», — пояснила Санду.

Решение депутатов не поддерживать кандидатуру Гаврилицы не стало неожиданностью, отмечает DW. Все парламентские партии заранее заявили, что не будут голосовать за выдвиженку Санду. У президента есть право снова выдвинуть кандидата на эту должность. Если депутаты отвергнут и его, в марте парламент может быть распущен.

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Майя Санду

Санду победила во втором туре президентских выборов, который прошел в стране 15 ноября. По данным ЦИК республики, Игорь Додон проиграл Санду с результатом 42,26 против 57,74%.

Парламент 3 декабря одобрил в окончательном чтении законопроект об ограничении полномочий президента: из его подчинения выведена Служба информации и безопасности, контролировать ее будет парламент. В результате глава государства лишился права назначать кандидата на пост директора Службы информации и безопасности и не будет принимать у него присягу. Теперь депутаты, а не президент, будут назначать членов коллегии этой спецслужбы. Глава государства также перестанет получать отчеты о национальной безопасности — они будут направляться парламенту.

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В интервью РБК после избрания Санду заявила, что приоритеты ее работы на посту главы государства — борьба с коррупцией и налаживание внешнеполитических связей, причем не только с Европой, но и с Москвой. Также она затронула тему нахождения российских миротворцев в Приднестровье и долгов Молдавии за газ перед «Газпромом».

Санту 6 декабря на митинге в Кишиневе потребовала досрочных выборов и отставки правительства. Она заявила, что в спешке принимаемые парламентом Молдавии законы нарушают Конституцию страны. «Это парламентское большинство — позор. Это все можно остановить, только организовав досрочные выборы. А самый короткий путь к досрочным выборам — это отставка правительства», — сказала она.

24 декабря Санду принесла президентскую присягу. «Уважаемые граждане, наша борьба с коррупцией будет непростой, но я со всей ответственностью говорю вам, что мы добьемся успеха в этой борьбе», — обещала она.

Автор
Владислав Гордеев
Майя Санду Молдавия парламент
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