Санду потребовала отставки правительства Молдавии и досрочных выборов

Майя Санду выступает на антиправительственной акции у здания парламента в Кишинёве (Фото: Михай Карауш / РИА Новости)

Избранный президент Молдавии Майя Санду на митинге в Кишиневе потребовала досрочных выборов и отставки правительства. Об этом сообщает молдавский новостной сайт NewsMaker, который вел трансляцию акции протеста.

Санду заявила, что в спешке принимаемые парламентом Молдавии законы нарушают Конституцию страны. «Это парламентское большинство — позор. Это все можно остановить, только организовав досрочные выборы. А самый короткий путь к досрочным выборам — это отставка правительства», — сказала она.

В четверг парламент Молдавии принял закон, согласно которому Служба информации и безопасности из подчинения президента переходит под контроль парламента. Президент страны лишится права назначать кандидата на пост директора Службы и не будет принимать у него присягу. Глава государства также перестанет получать отчеты о национальной безопасности.

Санду считает закон попыткой узурпации власти в стране сторонниками Игоря Додона. Она назвала его «антидемократическим злоупотреблением» и заявила, что он был выдвинут человеком, «проигравшим выборы и доверие народа».