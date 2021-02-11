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Политика ,  
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Киевский суд постановил переименовать проспект Бандеры в Московский

Одну из центральных улиц города переименовали в рамках декоммунизации в 2016 году. Общественники заявили, что решение киевских властей было неправомерным. Суд согласился с ними и постановил вернуть проспекту прежнее название
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Окружной административный суд Киева отменил решение городского совета от 2016 года о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Летом 2016 года в рамках реализации закона о декоммунизации проспект переименовали в честь лидера украинского националистического движения на Западной Украине.

Организация «Общественный контроль и порядок» обратилась в суд с иском к горсовету Киева. Общественники требовали признать неправомерным и отменить решение столичных властей о переименовании нескольких улиц.

Истцы объясняли, что решение о переименовании Московского проспекта было принято с нарушением сроков, установленных в законе о декоммунизации. Кроме того, по их мнению, есть сомнения в правомерности подсчета голосов при голосовании.

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Фото:andriy.sadovyi / Facebook

Общественники также заметили, что Украинский институт национальной памяти создал список лиц, чья пропаганда осуждается в законе о декоммунизации. И в этот перечень не входят названия улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова и Московского проспекта. Следовательно, они не должны попадать под переименование.

«Оспариваемое решение принято с нарушениями, поскольку ответчиком не проведено общественное обсуждение в предусмотренном законодательством Украины порядке; проект обжалуемого решения в установленном порядке не обнародовался», — заявлял истец.

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28 января суд частично удовлетворил требования общественников и отменил решение киевского горсовета о переименовании улиц от 7 июля 2016 года. Теперь одной из центральных улиц украинской столицы должны вернуть прежнее название. Издание сообщает, что власти, скорее всего, будут оспаривать это решение.

В рамках декоммунизации на Украине запретили Коммунистическую партию, сносили памятники советским полководцам и государственным деятелям, переименованы улицы, города и другие топонимы. В частности, городу Днепропетровск дали название Днепр, Кировограду — Кропивницкий.

Посол Израиля на Украине осудил марш в честь Бандеры
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Фото:Сергей Долженко / EPA / ТАСС

В России приняты законы, запрещающие пропаганду организаций, сотрудничавших с нацистами в годы Великой Отечественной войны. Среди них в том числе Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в России), которую возглавлял Бандера.

20 января 2010 года президент Виктор Ющенко присвоил убитому в 1959 году агентом КГБ Бандере звание Героя Украины. В стране регулярно проводятся факельные шествия в честь националиста. Эти действия неоднократно осуждались международным сообществом. В феврале 2021 года неизвестные облили краской памятник Бандере, установленный во Львове.

Автор
Михаил Котляр
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