Киевский суд постановил переименовать проспект Бандеры в Московский

Одну из центральных улиц города переименовали в рамках декоммунизации в 2016 году. Общественники заявили, что решение киевских властей было неправомерным. Суд согласился с ними и постановил вернуть проспекту прежнее название

Фото: РИА Новости

Окружной административный суд Киева отменил решение городского совета от 2016 года о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Летом 2016 года в рамках реализации закона о декоммунизации проспект переименовали в честь лидера украинского националистического движения на Западной Украине.

Организация «Общественный контроль и порядок» обратилась в суд с иском к горсовету Киева. Общественники требовали признать неправомерным и отменить решение столичных властей о переименовании нескольких улиц.

Истцы объясняли, что решение о переименовании Московского проспекта было принято с нарушением сроков, установленных в законе о декоммунизации. Кроме того, по их мнению, есть сомнения в правомерности подсчета голосов при голосовании.