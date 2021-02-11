Киевский суд постановил переименовать проспект Бандеры в Московский

Общественники также заметили, что Украинский институт национальной памяти создал список лиц, чья пропаганда осуждается в законе о декоммунизации. И в этот перечень не входят названия улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова и Московского проспекта. Следовательно, они не должны попадать под переименование.
«Оспариваемое решение принято с нарушениями, поскольку ответчиком не проведено общественное обсуждение в предусмотренном законодательством Украины порядке; проект обжалуемого решения в установленном порядке не обнародовался», — заявлял истец.
28 января суд частично удовлетворил требования общественников и отменил решение киевского горсовета о переименовании улиц от 7 июля 2016 года. Теперь одной из центральных улиц украинской столицы должны вернуть прежнее название. Издание сообщает, что власти, скорее всего, будут оспаривать это решение.
В рамках декоммунизации на Украине запретили Коммунистическую партию, сносили памятники советским полководцам и государственным деятелям, переименованы улицы, города и другие топонимы. В частности, городу Днепропетровск дали название Днепр, Кировограду — Кропивницкий.
В России приняты законы, запрещающие пропаганду организаций, сотрудничавших с нацистами в годы Великой Отечественной войны. Среди них в том числе Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в России), которую возглавлял Бандера.
20 января 2010 года президент Виктор Ющенко присвоил убитому в 1959 году агентом КГБ Бандере звание Героя Украины. В стране регулярно проводятся факельные шествия в честь националиста. Эти действия неоднократно осуждались международным сообществом. В феврале 2021 года неизвестные облили краской памятник Бандере, установленный во Львове.