В Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

В Киеве прошло факельное шествие в честь 112-й годовщины со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения Степана Бандеры. В связи с этим в центре города усилили меры безопасности, сообщает Нацполиция Киева.

Акция началась в 18:00 (17:00 мск) в у памятника Тараса Шевченко. Демонстранты с зажженными факелами проследовали к майдану Незалежности (площади Независимости).

В шествии принимали участие представители «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России), партий «Свобода», ее молодежного крыла «Сокол» и «Национального корпуса». По оценкам «Общественного телевидения», на акцию вышли 1 тыс. человек, «Украинские новости» сообщают о 2 тыс. демонстрантах.

Через час шествие завершилось, в полиции сообщили, что не зафиксировали правонарушений.

Как передает «Общественное телевидение», подобные шествия также произошли в Львове, Тернополе и Ивано-Франковске.