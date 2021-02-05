Во Львове облили краской памятник Бандере

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Во Львове неизвестные облили краской памятник Степану Бандере. Сообщение об этом размещено на сайте городской полиции. Инцидент произошел в 2:20 по местному времени (03:20 мск).

«На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины», — говорится в сообщении.

Львовская городская прокуратура после происшествия открыла уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 296 УК Украины). Максимальная санкция по ней — лишение свободы на срок до четырех лет. Полиция продолжает расследование.

Степан Бандера — один из лидеров Организации украинских националистов (в России запрещена), а также один из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА, также запрещена в России).