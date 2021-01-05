Посол Израиля на Украине осудил марш в честь Бандеры

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Посол Израиля на Украине Джоэль Лион осудил марш в честь известного лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом он написал в Twitter.

«Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Пора Украине примириться со своим прошлым», — сообщил дипломат.

Ранее Лион уже отзывался в негативном ключе о прославлении Бандеры на Украине. После того как Львовский областной совет решил провозгласить 2019-й годом Бандеры, посол заявил, что шокирован этим. «Украина не должна забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и никоим образом не отмечать их через чествования их исполнителей», — сообщил он.

Степан Бандера — один из лидеров Организации украинских националистов (в России запрещена), а также один из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА, также запрещена в России).