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Пентагон оценил возможность ядерной войны США и России

Глава стратегического командования США считает, что такой конфликт вполне возможен, и уверен, что Вашингтон должен изменить свой подход к ядерному сдерживанию на этом фоне
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Конфликт между США и Россией, а также Китаем с применением ядерного вооружения вполне реален, заявил глава американского стратегического командования вице-адмирал Чарльз Ричард в статье для ежемесячного издания Военно-морского института. При этом он указал, что в Пентагоне рассматривают возможность применения ядерного оружия «как низкую».

«Существует реальная вероятность, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт, связанный с использованием ядерного оружия, если они почувствуют, что проигрыш с использованием обычных вооружений может угрожать режиму или государству, — пишет Ричард. — Следовательно, американские военные должны поменять свое основное утверждение с «ядерное применение невозможно» на «ядерное применение — вполне реальная возможность» и действовать, чтобы сдерживать эту реальность».

Глава стратегического командования подчеркивает, что прежний подход к ядерному сдерживанию противников должен быть изменен и адаптирован к современной динамичной среде.

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После распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность конкуренции великих держав или конфликта с использованием ядерного оружия, отмечает вице-адмирал, однако теперь ситуация изменилась. «Последствия сегодняшней конкуренции и связанный с этим риск кризиса великих держав или прямого вооруженного конфликта весьма значительный», — считает он.

В то время как Минобороны США фокусировалось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай «начали агрессивно бросать вызов международным нормам и глобальному миру», говорится в статье. При этом, считает Ричард, оба государства использовали инструменты силы и угрозы, «не виданные со времен пика холодной войны», такие как кибератаки и угроза в космосе.

«Такое поведение дестабилизирует и, если его не остановить, увеличивает риск кризиса или конфликта между великими державами. <...> Уступка их действиям рискует укрепить их представление о том, что Соединенные Штаты не хотят или не могут ответить, что может еще больше их ободрить», — заявил Ричард.

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В России действует военная доктрина, которую президент Владимир Путин утвердил в 2014 году. В ней среди прочего прописаны условия применения государством ядерного оружия. Согласно документу, оно может применяться в ответ на применение против России и ее союзников такого же вида оружия или других видов оружия массового поражения. Россия также оставляет за собой право использовать ядерный арсенал в случае агрессии против государства с применением обычного оружия, «когда под угрозу поставлено само существование государства».

При этом в указе, который утверждает основы госполитики России в области ядерного сдерживания, говорится, что она носит оборонительный характер. Указ подписал Путин в июне 2020 года.

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Власти США неоднократно называли Россию основной угрозой для США. В январе, незадолго до своего назначения на посты главы Пентагона, Ллойд Остин заявлял, что Россия и Китай — основные вызовы США, и утверждал, что оба нарушают глобальную атмосферу безопасности. Россию же он назвал ключевым противником.

В Москве утверждали, что готовы к конструктивному диалогу с Вашингтоном, в том числе после прошедших в ноябре президентских выборов, на которых победил Джо Байден. При этом в МИДе заявляли, что не ожидают кардинальных изменений с приходом нового президента. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что политика США направлена на сдерживание России и с приходом новой администрации вряд ли что-либо изменится.

В то же время после вступления Байдена в должность президента Россия и США совершили значимый шаг в области контроля над ядерным оружием — договорились о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). После этого законопроект о ратификации соглашения утвердили Госдума и Совет Федерации. Путин подписал закон 29 января.

Договор между Россией и США вступил в силу в 2011 году. В соответствии с ним Москва и Вашингтон должны сократить число ядерных боезарядов на развернутых средствах доставки до 1550 единиц каждая, а количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, а также баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков — до 700.

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Автор
Мария Лисицына
ядерная война Пентагон ядерное оружие Россия
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