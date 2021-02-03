Пентагон оценил возможность ядерной войны США и России
Конфликт между США и Россией, а также Китаем с применением ядерного вооружения вполне реален, заявил глава американского стратегического командования вице-адмирал Чарльз Ричард в статье для ежемесячного издания Военно-морского института. При этом он указал, что в Пентагоне рассматривают возможность применения ядерного оружия «как низкую».
«Существует реальная вероятность, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт, связанный с использованием ядерного оружия, если они почувствуют, что проигрыш с использованием обычных вооружений может угрожать режиму или государству, — пишет Ричард. — Следовательно, американские военные должны поменять свое основное утверждение с «ядерное применение невозможно» на «ядерное применение — вполне реальная возможность» и действовать, чтобы сдерживать эту реальность».
Глава стратегического командования подчеркивает, что прежний подход к ядерному сдерживанию противников должен быть изменен и адаптирован к современной динамичной среде.
После распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность конкуренции великих держав или конфликта с использованием ядерного оружия, отмечает вице-адмирал, однако теперь ситуация изменилась. «Последствия сегодняшней конкуренции и связанный с этим риск кризиса великих держав или прямого вооруженного конфликта весьма значительный», — считает он.