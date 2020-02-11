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Помощник Зеленского назвал отличие Козака от Суркова

Андрей Ермак заявил, что, по его мнению, замглавы администрации президента России больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков. Без конструктивного общения с Козаком не состоялся бы обмен удерживаемыми лицами, добавил он
Владислав Сурков (слева) и Дмитрий Козак (Фото: Яна Лапикова / РИА Новости)

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем помощник главы государства Владислав Сурков. Такое мнение в интервью программе «Реальная политика с Евгением Киселевым» на канале «Украина 24» выразил помощник украинского лидера Андрей Ермак.

«После первого разговора президентов Зеленского и Путина, где была достигнута договоренность об обмене нашими моряками, возвращении наших моряков и взаимном освобождении, были обозначены два человека, которые со стороны России и Украины координировали свою деятельность. Со стороны России был Дмитрий Козак, со стороны Украины — я», — рассказал Ермак.

Помощник Зеленского сообщил, что Козак выступает его визави в процессе переговоров с российской стороной, в том числе по вопросам согласования списков для следующего обмена удерживаемыми лицами.«Я с ним встречался. [От Суркова] отличается. Мне кажется, он больше настроен на диалог», — заявил Ермак.

«По тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось то, что произошло (освобождение удерживаемых лиц. — РБК)», — рассказал помощник Зеленского о встрече с Козаком.

Сурков решил уйти с госслужбы «после смены курса по Украине»
Политика

В конце января близкий к Суркову политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что тот намерен уйти в отставку из-за смены курса России в отношении Украины. По словам источника РБК, близкого к Кремлю, Сурков написал заявление об отставке 24 января, о чем было доложено президенту. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позднее заявил, что указа об отставке Суркова не было и тот продолжает заниматься вопросами Украины, как и помощник президента Юрий Ушаков.

Дмитрий Козак, который ранее был вице-премьером, курировал ТЭК и промышленность, а также вопросы урегулирования конфликта на востоке Украины, назначен замглавы администрации президента России 24 января. Близкие к ушедшему правительству Дмитрия Медведева источники РБК говорили, что на новой должности он будет заниматься украинским направлением и вопросами ЕврАзЭС.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Украина, Дмитрий Козак, Владислав Сурков
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