Помощник Зеленского назвал отличие Козака от Суркова

Андрей Ермак заявил, что, по его мнению, замглавы администрации президента России больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков. Без конструктивного общения с Козаком не состоялся бы обмен удерживаемыми лицами, добавил он

Владислав Сурков (слева) и Дмитрий Козак (Фото: Яна Лапикова / РИА Новости)

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем помощник главы государства Владислав Сурков. Такое мнение в интервью программе «Реальная политика с Евгением Киселевым» на канале «Украина 24» выразил помощник украинского лидера Андрей Ермак.

«После первого разговора президентов Зеленского и Путина, где была достигнута договоренность об обмене нашими моряками, возвращении наших моряков и взаимном освобождении, были обозначены два человека, которые со стороны России и Украины координировали свою деятельность. Со стороны России был Дмитрий Козак, со стороны Украины — я», — рассказал Ермак.

Помощник Зеленского сообщил, что Козак выступает его визави в процессе переговоров с российской стороной, в том числе по вопросам согласования списков для следующего обмена удерживаемыми лицами.«Я с ним встречался. [От Суркова] отличается. Мне кажется, он больше настроен на диалог», — заявил Ермак.

«По тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось то, что произошло (освобождение удерживаемых лиц. — РБК)», — рассказал помощник Зеленского о встрече с Козаком.