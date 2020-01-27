В Кремле ответили на сообщения о решении Суркова об отставке

Указа об освобождении Владислава Суркова от его обязанностей до сих пор не было, поэтому де-факто он остается помощником президента России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, сейчас вопросами Украины продолжает заниматься Сурков, также по мере необходимости ими занимается помощник президента Юрий Ушаков.

Песков подчеркнул, что стратегия России в отношении Украины остается прежней. «Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. Глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений», — заявил пресс-секретарь президента.

Материал дополняется