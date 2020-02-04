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Поправки в Конституцию ,  
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Дату голосования предложат внести в проект об изменении Конституции

Элла Памфилова и Павел Крашенинников (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию предложит закрепить дату общероссийского голосования по поправкам в президентском законопроекте. Об этом заявил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Мы готовим предложение, чтобы дата была указана прямо в тексте», — сказал он. Кроме того, Крашенинников сообщил, что профильный комитет получил 89 поправок, которые официально внесли в комитет.

По словам Крашенинникова, самыми спорными поправками оказались те, которые определяют функции Госсовета и формирование правительства. Кроме того, дискуссия разгорелась по поводу преамбулы Основного закона, отметил Крашенинников.

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Российский президент Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Он предложил закрепить в Основном законе статус и роль Госсовета, а также наделить Госдуму правом назначать премьер-министра страны и членов правительства. 20 января Путин внес законопроект о поправке в Госдуму.

30 января Путин заявил, что он подпишет закон о поправках в Конституцию только после общероссийского голосования. По словам президента, россияне должны стать «окончательной инстанцией», которая примет или отклонит закон о поправках. При этом 3 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что дата голосования пока не определена и находится на стадии согласования.

Теги: Конституция России, поправки, Госдума
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